VIDEO: न्यूज एंकर को लाइव के दौरान बॉयफ्रेंड ने कर दिया प्रपोज, टीवी पर छलकने लगे महिला के आंसू!

आपने वो फेमस गीत तो सुना ही होगा, जब प्यार किया तो डरना क्या! दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर अपने प्यार को सबके सामने कबूल करने की हिम्मत होती है. प्यार करना आसान है मगर सबके सामने अपनाना मुश्किल है. मगर अमेरिका के सैनफ्रांसिसको (San Francisco, America) की एक शख्स ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी न्यूज एंकर गर्लफ्रेंड को लाइव टीवी (Boyfriend proposed news anchor girlfriend on live TV) के दौरान ही जब प्रपोज किया तो पता चल गया कि वो उससे कितना प्यार करता है क्योंकि उसके अंदर दुनिया के सामने प्यार का इजहार करने की हिम्मत थी.

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक न्यूज एंकर का वीडियो (Man proposing news anchor viral video) तेजी से वायरल हो रहा है. इस महिला का नाम मैरी ली (Marry Lee) है जो मौसम की जानकारी (Meteorologist) लोगों को बताती है. अमेरिकी चैनल KPIX 5 पर मौसम की जानकारी देते वक्त मैरी के साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी. वो आम दिनों की ही तरह मौसम के बारे में बता रही थीं जब अचानक दो महिलाओं ने आकर उन्हें गुलाब दिया. उसके बाद एक शख्स आया, जो उनका बॉयफ्रेंड था. उसने पहले उन्हें फूल दिए और फिर घुटनों पर बैठकर उन्हें प्रपोज (Propose on live tv video) कर दिया.

