'ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किन 2 नदियों के नाम को मिलाकर बना है?' PCS अफसर के सवाल का दिमाग लगाकर बताइए सही जवाब

भारत की ब्रह्मोस मिसाइल (BrahMos Missile) कम दूरी की सुपरसॉनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, शिप, विमान या जमीन से छोड़ा जा सकता है. हाल ही में भारतीय वायु सेना ने बृहस्पतिवार को एसयू-30एमकेआई विमान से एक जलपोत को निशाना साधकर आकाश से प्रक्षेपित ब्रह्मोस मिसाइल के अधिक दूरी की क्षमता वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया. पर क्या आप जानते हैं कि इस मिसाइल के नाम (BrahMos missile name) का अर्थ क्या है? आपने गौर किया होगा कि भारतीय सेना से जुड़े टैंक, मिसाइल, विमान आदि को भारतीय परंपरा से जुड़ा खास नाम दिया जाता है, पर इस मिसाइल (Brahmos missile name on rivers) का नाम काफी अलग है.

झारखंड प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी और डिप्टी कलेक्टर संजय कुमार ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. अक्सर वो रोचक वीडियो या फोटोज पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने फॉलोअर्स से एक सवाल पूछा जो काफी ज्ञानवर्धक है और शायद ही किसी को पता होगा. उन्होंने सवाल किया- “Brahmos मिसाइल का नाम दुनिया की किन दो नदियों का नाम जोड़कर बनाया गया है?” क्या आपको इस सवाल का सही जवाब पता है?

क्या आप बिना गूगल किए इस सवाल का जवाब बता सकते हैं? (फोटो: Twitter/@dc_sanjay_jas)

ये है सवाल का सही जवाब

उन्होंने इस क्विज को नाइट क्विज का नाम दिया. इसके बाद लोगों ने अलग-अलग उत्तर दिए. लोगों के जवाब बताने से पहले आपको बता देते हैं कि इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा. बायजूज़ के अनुसार ब्रह्मोस एक रैमजेट सुपरसॉनिक क्रूज मिसाइल है जो कम दूरी के लिए बनाई गई है. इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रूस की संस्थान ने मिलकर बनाया है. इसका नाम भारत और रूस की दो प्रमुख नदियों के नाम पर बना है. भारत की ब्रह्मपुत्र नदी (Brahmputra river) और रूस की मोसक्वा (Moskva river) नदी के नाम को जोड़कर ही मिसाइल का नाम पड़ा है ब्रह्मोस.

कई लोगों ने दिए सही जवाब

अधिकारी के पोस्ट पर कई लोगों ने जवाब दिए. कई लोगों ने सवाल का सही जवाब दिया है. हर कोई भारत और रूस की नदियों के नाम बता रहा है. तमसील खान नाम के शख्स ने लिखा- आसान सवाल है सर. पोस्ट को 200 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और कई लोगों ने रीट्वीट भी किया है.

