बॉयफ्रेंड के सामने गैस निकालने से शर्मा रही थी महिला, हो गई बड़ी मुसीबत! दर्द के कारण जाना पड़ा अस्पताल

इंसानी शरीर बेहद विचित्र (Weird things about human body) होता है. इसमें कई ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में समझ पाना किसी के लिए भी काफी मुश्किल है. शरीर से जुड़ी कई प्रक्रिया हमें देखने-समझने में आम लगती हैं मगर उनका भी बहुत महत्व होता है. ऐसी ही एक प्रक्रिया है फार्ट (Importance of Fart in body) यानी शरीर से गैस निकलाने की. भले ही ये कितनी भी गंदी और शर्मिंदा होने वाली प्रक्रिया लगे मगर ये शरीर के लिए बेहद जरूरी होती है. हाल ही में एक ब्राजीलियन महिला (Brazilian woman admitted in hospital for holding fart) ने गैस निकालने के महत्व को तब समझा जब उसे अचानक अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया.

विवियाने डी क्वीरोज पेरेरा (Viviane de Queiroz Pereira) ब्राजील की जानी-मानी सिंगर हैं. वो एमटीवी अवॉर्ड की विजेता भी रह चुकी हैं. Pocah के नाम से फेमस विवियाने को इंस्टाग्राम पर डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और उनके गानों के साथ-साथ उनके स्टाइल और ग्लैमर के भी दीवाने हैं. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में विवियाने के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ा और वो चर्चा में आ गईं.

सिंगर के पेट में फंस गई गैस

रिपोर्ट के अनुसार 27 साल की विवियाने के पेट में अचानक एक सुबह भयंकर दर्द हुआ. साढ़े 5 बजे सुबह उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा. महिला ने बताया कि जब वो अस्पताल पहुंचीं तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके पेट (Singer fart trapped in stomach) में सिर्फ कुछ फंसी हुई गैस थी जो निकल नहीं पा रही थी जिसके कारण उन्हें दर्द हो रहा था. भयंकर दर्द से जूझने के बाद विवियाने को समझ आया कि गैस निकालना कितना जरूरी है.

महिला ने औरतों को दी बॉयफ्रेंड के सामने गैस निकालने की सलाह

रिपोर्ट की मानें तो विवियाने अपने बॉयफ्रेंड के सामने गैस निकालने में शर्मा रही थीं इस वजह से वो उनके पेट में जमती जा रही थी और अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया. अब वो दूसरी औरतों को सलाह दे रही हैं कि उन्हें अपने पार्टनर के सामने शर्माने की जरूरत नहीं है. फार्ट करना नेचुरअल प्रोसेस है. इसमें शर्माने से बेहतर है कि इसे निकाल दिया जाए. उन्होंने कहा कि गैस ना निकालने से ज्यादा शर्मिंदगी की बात ये है कि अपने पार्टनर के साथ अस्पताल जाना पड़े जहां पता चले कि पेट में गैस फंसी हुई है.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news