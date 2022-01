कोविड की निगेटिव रिपोर्ट दिखाकर ही महिला करती है रोमांस, कोरोना काल में निकाला डेटिंग का अलग तरीका

कोरोना की तीसरी लहर (Coronavirus 3rd Wave in India) भारत में फिर से तबाही मचाने पर उतारू है. जहां पिछले साल अक्टूबर-नवंबर तक कोविड के मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थीं, वहीं दिसंबर और जनवरी से ओमीक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के आने के बाद कोरोना के मामलों में फिर से बड़ा उछाल देखने को मिला है. लोग काफी सतर्कता बरत रहे हैं मगर एक महिला इस बीच अलग ही तरह की सतर्कता (Woman Do Rapid Covid Test to Stay Safe During Romance) बरत रही है जिसने सभी को चौंका दिया है.

ब्राजील की मेडिकल स्टूडेंट (Brazil, Medical Student) और इंस्टाग्राम इंफ्लूएंसर दीआ कैवेलिएरो (Déia Cavalheiro) ने हाल ही में अपनी लाइफस्टाइल से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक दीआ ने बताया कि वो अपने साथ हमेशा ही अपनी निगेटिव कोविड रिपोर्ट (Woman Keep Negative Covid report before romance) लेकर चलती हैं. उनका कहना है कि लोगों को दुकानों से कोरोनावायल रैपिड टेस्ट (Coronavirus Rapid Test) किट खरीद लेनी चाहिए और पार्टियों या गैदरिंग में जाने से पहले उसका इस्तेमाल करना चाहिए.

इस वजह से दीआ रखती हैं निगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट

एक ओर दीआ ने जहां दूसरों को पार्टियों में जाने के लिए टेस्ट रिपोर्ट रखने का सुझाव दिया, दूसरी ओर वो खुद डेटिंग के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं. दीआ ने कहा कि वो जब भी अपनी ऑनलाइन डेट्स से पर्सनली मिलती हैं तो उनके साथ रोमांस (Romance with Online Dates) करने से पहले वो उन्हें अपनी रिपोर्ट दिखा देती हैं. जिससे अंजान शख्स को उनको लेकर किसी तरह का डाउट ना रहे.

निरोध की तरह बताया जरूरी

दीआ ने कहा कि अगर अंजान शख्स के साथ संबंध बनाने से पहले आज के वक्त में निरोध की तरह रैपिड टेस्ट किट होना और उसकी रिपोर्ट साथ रखना भी बेहद जरूरी हो गया है. ये टेस्ट जल्द ही हो जाता है और दोनों लोगों की सुरक्षा के लिए काफी जरूरी होता है. दीआ का कहना है कि वो जिन लोगों के साथ वन नाइट स्टैंड्स (One Night Stands) में शामिल होती हैं, उन्हें भी वो यही सुझाव देती हैं. उन्होंने कहा कि कोविड से डरने की जरूरत है, हालांकि उन्हें अभी तक कोविड नहीं हुआ है इसलिए वो खुद को बहुत ज्यादा बचाकर रखना चाहती हैं.

Tags: Ajab Gajab news, OMG News