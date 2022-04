9 शादियां कर के भी नहीं भरा शख्स का मन, अब 2 और महिलाओं से रचाएगा ब्याह! एक साथ रहती हैं सारी पत्नियां

कहते हैं कि शादी के लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए. मगर जिस शख्स की हम बात करने जा रहे हैं उसने एक-दो नहीं पूरे 9 बार शादी के लड्डू खाए हैं मगर उसका मन अभी भी नहीं भरा है. खबर है ब्राजील का ये शख्स अब 2 और महिलाओं से शादी (Husband of 9 wives wants to marry 2 more women) करेगा और अपनी पत्नियों की संख्या को बढ़ाकर 11 कर लेगा.

ब्राजील के मॉडल (Brazilian model 9 wives) आर्थर ओ ऊर्सो (Arthur O Urso) पिछले साल अचानक तब लाइमलाइट में आए जब उन्होंने चर्च में जाकर एक साथ 9 लड़कियों से शादी (1 man married 9 women) कर ली थी. कई लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया था. डेली स्टार की रिपोर्ट केअनुसार साओ पाउलो (Sao Paulo) में रहने वाले आर्थर ने कड़ी मेहनत से अपना 28 किलो वजन कम (Man Reduced 28 kg weight in 1 year) किया था. उसके बाद उन्हें 9 लड़कियों से प्यार हो गया और उन सबसे आर्थर ने एक साथ शादी कर ली.

आर्थर ने कहा कि वो 2 और महिलाओं से शादी करेगा. वो हमेशा से ही 10 पत्नियां चाहता था. (फोटो: Twitter/@SayMyName_Raj)

2 और महिलाओं से करेंगे शादी

लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार उनकी एक पत्नी उन्हें तलाक (wife giving divorce to husband having 8 more wives) दे रही हैं. इसलिए आर्थर ने तय किया है कि वो 2 और महिलाओं से शादी करेंगे और पत्नियों की कुल संख्या 10 कर लेंगे. रिपोर्ट की मानें तो आर्थर और उनकी पहली पत्नी लुआना एडल्ट मॉडल्स हैं. वो चाहते थे कि अन्य औरतों को भी अपने रिश्ते में शामिल करें, तब उन्होंने शादी की थी मगर उनकी एक पत्नी अगाथा को ऐसे रिलेशनशिप से आपत्ति है. इस वजह से वो तलाक दे रही हैं.

पत्नी के निर्णय से दुखी हुए थे आर्थर

आर्थर ने बताया कि उनकी पत्नी अगाथा चाहती थी कि वो आम पति-पत्नी की तरह, सिर्फ एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहें. इस बात से आर्थर को आपत्ति थी. उन्होंने बताया कि जब अगाथा ने अलग होने का निर्णय लिया तो उन्हें काफी तकलीफ हुई और वो पत्नी के बताए कारण से भी हैरान हुए थे. आर्थर ने बताया कि वो हमेशा से 10 पत्नियां चाहते थे. उनकी फिलहाल सिर्फ एक ही बेटी है. वो चाहते हैं कि हर पत्नी से उनके बच्चे हों. उनका कहना है कि उनकी पत्नियां उनसे और एक दूसरे से प्यार करती हैं मगर अगाथा सिर्फ एडवेंचर देखते हुए इस रिश्ते में शामिल हुई थी, उसके अंदर प्यार नहीं था. आर्थर और उनकी सारी पत्नियां एक साथ ही रहती हैं.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news