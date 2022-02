खुद के साथ Valentine's Day मनाती है महिला, कहा- 'रोमांस के लिए नहीं पड़ती मर्दों की जरूरत!'

सेल्फ लव (Self Love) यानी खुद से प्यार करना. जब आज के वक्त में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, महत्वकांक्षाएं और प्रेशर बढ़ रहा तो इंसान खुद से प्यार करना भूल जा रहा है. वो सिर्फ आगे बनने की रेस में लगा हुआ है जिससे उसका ध्यान अपने ऊपर नहीं रह जाता. मगर एक महिला इस बात के बिल्कुल खिलाफ है. वो सेल्फ लव को इतना बढ़ावा देती है कि वो खुद से ही प्यार (Woman loves herself) करने लगी है. अब उसे वैलेंटाइन्स डे (Woman celebrates valentines day alone) मनाने के लिए भी किसी मर्द (Woman does not need men to make love) के जरूरत नहीं है.

ब्राजील की लुआना सैंडियन (Brazilian model Luana Sandien) एक मॉडल हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर काफी लोग फॉलो करते हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 65 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. द सन न्यूज वेबसाइट से बात करते हुए लुआना ने अपने बारे में हैरान करने वाली बातें बताईं. लुआना ने कहा कि उन्हें अपना साथ पसंद है. वो खुद से इस हद तक प्यार करती हैं कि वो अकेले ही वैलेंटाइन्स डे मनाती हैं और रोमांस के लिए भी उन्हें मर्दों (Woman does not need men to romance) की जरूरत नहीं पड़ती.

खुद से ही बेहद प्यार करती हैं लुआना

लुआना ने बताया कि वो एक ऑटोसेक्शुअल हैं, यानी वो इंसान जो खुद से प्यार करता है. ऑटो सेक्शुअल इंसान, सेल्फ लव से एक कदम और आगे रहता है. यानी वो खुद को शीशे में देखकर ही उत्तेजित हो जाता है. वो अपने आप से इतना प्यार करने लगता है कि खुद के बारे में हर एक चीज से उसे मुहब्बत हो जाती है. लुआना ने बताया कि पति से तलाक हो जाने के बाद वो खुद से और भी ज्यादा प्यार करने लगीं.

अपने स्वभाव के बारे में जानकर महिला को हुई तसल्ली

पिछले साल जब लुआना का तलाक हुआ तो उन्होंने जून में इस बात को कबूल किया कि वो खुद को ही डेट करेंगी. उन्होंने कहा कि पहले उन्हें लगता था कि शायद वो पागल हैं या फिर एक नार्सिस्ट हैं जो एक तरह का डिसऑर्डर भी होता है जिसमें इंसान को लगता है कि वो सबसे महत्वपूर्ण है और दुनिया उसके इर्द-गिर्द घूमती है. मगर जब उन्हें पता चला कि ऑटोसेक्शुअल नाम के लोग भी होते हैं जो सिर्फ सेल्फ लव को महत्व देते हैं, तब उन्हें सुकून मिला कि उनकी तरह और भी लोग हैं.

