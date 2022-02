Viral Video: मुंह में नोट दबाकर दुल्हन ने किया जबरदस्त भांगड़ा, देखते रह गए आसपास खड़े बाराती

लड़का हो या लड़की, अपनी शादी (Wedding) का उत्साह हर किसी को होता है. अब तो शादी की तैयारी के लिए दोनों ही पहले से पार्लर जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं और उसे यादगार बनाने के लिए हर कोशिश करते हैं. सोशल मीडिया पर कुछ शादियां वास्तव में यादगार बन जाती हैं. उनके वीडियोज वायरल होने लगते हैं जैसे इन दिनों एक दुल्हन का वीडियो खूब वायरल हो रहा है जो अपनी ही शादी में भांगड़ा (Bride doing bhangra in own wedding video) कर रही है.

मेकअप आर्टिस्ट इंदरप्रीत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जो अब वायरल हो चुका है. इस वीडियो में आयुषी (Ayushee) नाम की एक दुल्हन अपनी ही शादी में जबरदस्त डांस (Dulhan dancing in wedding video) करती दिख रही हैं. आयुषी के इंस्टाग्राम अकाउंट के अनुसार वो भी एक मेकअप आर्टिस्ट हैं. बीते दिनों उनकी शादी हुई जिसमें उनके लुक से ज्यादा उनका गजब का डांस चर्चा में रहा.

मुंह में नोट दबाकर नाची दुल्हन

वायरल हो रहे वीडियो में आयुषी बारात में नाचते दिख रही हैं. उनके साथ और भी कई लोग नाच रहे हैं. हैरानी की बात ये है कि इतने भारी दिखने वाले लहंगे में वो भांगड़ा के मुश्किल स्टेप्स आसानी से कर ले रही हैं. एक जगह तो वो मुंह में नोट (Bride holding note in mouth and dancing) दबाए नाचती हुई भी दिखाई दे रही हैं. वहीं कुछ जगहों पर तो उन्हें देखकर लोग दंग से नजर आ रहे हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

आपको बता दें कि इस वीडियो को 20 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा कि उन्होंने पहली बार ऐसी दुल्हन देखी है जो अपने असली स्वभाव को अपनाकर खुद को दूसरे के लिए छुपा नहीं रही है. जबकि एक महिला ने हैरानी जताई कि आखिर वो इतने भारी लहंगे में कैसे आसानी से डांस कर ले रही है! एक ओर जहां लोग महिला की तारीफ कर रहे हैं और उसपर प्यार बरसा रहे हैं वहीं दूसरी ओर कई लोग इस बात को लेकर चौंक रहे हैं कि भारतीय शादी में दुल्हन को इतना नाचने की आजादी कैसे मिल गई है. एक ने लिखा कि ये सिर्फ लव मैरेज में हो सकता है, अरेंज मैरेज में ऐसा नहीं हो सकता.

