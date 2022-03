VIDEO: दूल्हा-दुल्हन ने शादी में पालतू कुत्ते को गोद में उठाकर किया डांस, साथ में जानवर को किया किस

कुत्ते और इंसान का रिश्ता बेहद खास होता है. लोग अपने पालतू कुत्तों को इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं. मगर एक दूल्हा-दुल्हन ने अपने पालतू कुत्ते (Bride groom dancing with pet dog video) के लिए जो किया वो शायद कोई नहीं करेगा. इस कपल ने अपनी शादी (Couple dancing with pet dog on wedding day) में ही अपने पेट के साथ जमकर डांस किया और उसे सबके सामने एक साथ किस भी किया. ये क्यूट वीडियो (Cute dog video) सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इंस्टाग्राम अकाउंट गोल्डन रिट्रीवन (Golden retriever) लिली पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. इस वीडियो में दूल्हा-दुल्हन अपने पेट डॉग (Pet dog dancing with bride groom in wedding) के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. मगर सबसे खास बात ये है कि दोनों की गोद में चढ़ा कुत्ता उनको इतना प्यार जता रहा है जैसे वो उनका बच्चा हो.

कपल ने पालतू कुत्ते के साथ शादी के दिन किया डांस

वीडियो में कपल डांस कर रहे हैं. दोनों ने अपनी वेडिंग ड्रेस पहनी है और गोद में अपने गोल्डन रिट्रीवन डॉग को उठाया है. कुत्ता भी इतना प्यार जता रहा है कि वो दूल्हे को बार-बार चाट रहा है और दुल्हन के कंधे पर सिर रख लेट जा रहा है. इसके बाद सबसे क्यूट और भावुक कर देने वाला पल तब आता है जब दोनों कुत्ते को एक साथ किस करते हैं.

वर्ल्ड ट्रैवलर है कपल, वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो को 1 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. आपको बता दें कि वीडियो में नजर आ रही महिला स्टेफ हैं जो एक नर्स का काम करती हैं. वीडियो में नजर आ रहा कुत्ता उनका पालतू है जिसका नाम बियर है. वहीं शख्स का नाम ग्रेग चौबर्स्की है. दोनों ने इसी साल फरवरी में शादी की है. इंस्टाग्राम पर कपल के वर्ल्ड टूर से जुड़ी कई फोटोज हैं. दोनों के ही प्रोफाइल से पता चल रहा है कि वो वर्ल्ड ट्रैवलर है. इंस्टाग्राम फोटोज में कपल के साथ उनका कुत्ता भी नजर आ रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने लिखा कि इससे खूबसूरत चीज और कुछ नहीं हो सकता. जबकि एक ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कुत्ता उनका बेबी है.

