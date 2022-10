VIDEO: बाइक पर बैठ हवा में उड़ते दिखे दूल्हा-दुल्हन! लोगों ने कहा- 'भोजपुरी फिल्म की शूटिंग चल रही होगी!'

आज के वक्त में शादियों से पहले दूल्हा-दुल्हन के प्री-वेडिंग शूट (funny pre-wedding shoot) का चलन काफी हो गया है. दोनों साथ में फोटोज खिंचवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और अपनी शादी की तारीखों का एलान भी उसी के साथ कर देते हैं. इस शूट के लिए लोग किस हद तक जा रहे हैं, और उसे शादी की फोटोज कम और फिल्मों की शूटिंग (funny film shooting video) जैसा ज्यादा बना देते हैं. इसका अंदाजा लगाने के लिए आपको ये वायरल वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें दूल्हा-दुल्हन बाइक (bride groom flying on bike video) पर बैठ हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं.

ट्विटर अकाउंट @bestofallll पर हाल ही में एक वीडियो (bike par dulha dulhan video) शेयर किया गया है जिसमें एक दूल्हा-दुल्हन बाइक (bride groom on bike video) पर बैठकर हवा में रस्सी के सहारे झूलते दिख रहे हैं. वीडियो के कैप्शन में ये दावा किया गया है कि ये प्री-वेडिंग शूट हो रहा है मगर वीडियो में मौजूद लोगों को देखकर तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म की शूटिंग हो रही है.

pre-wedding shoots – i’m getting this pic.twitter.com/Ynwf7Kxr6a

— Best of the Best (@bestofallll) October 27, 2022