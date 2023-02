अपने ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाए दूल्हा-दुल्हन, खड़ी हुई मुसीबत! फायर ब्रिगेड को बुलाने की आई नौबत

शादी के दौरान अक्सर कई छोटी-बड़ी गलतियां हो जाती हैं, लोगों के बीच रूठने-मनाने का दौर चलता है, अच्छी-बुरी चीजें घट जाती हैं. ये सब बड़ी आम सी बाते हैं पर जब कुछ बिल्कुल ही अजीब और अलग सा घटना तब हंगामा मच जाता है. ऐसा ही हंगामा अमेरिका (America Bride Groom Trapped in Lift) में एक कपल की शादी के रिसेप्शन के दौरान हुआ. दोनों अपने ही रिसेप्शन में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गए जिससे उन्हें बचाने के लिए फायर ब्रिगेड को निकालने की जरूरत पड़ गई.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के नॉर्थ कैरोलाइना (North Carolina, USA) में ग्रैंड बोहेमियन होटल है. उसकी 16वीं मंजिल पर विक्टोरिया और पानव झा (Victoria and Panav Jha) की शादी का रिसेप्शन कार्यक्रम होना था. सब कुछ तय समय और इंतेजाम के हिसाब से हो रहा था मगर अचानक ही एक समस्या खड़ी हो गई. दूल्हा-दुल्हन वेन्यू पर पहुंचे और 16वीं मंजिल पर जाने के लिए उन्हें लिफ्ट (Bride Groom stuck in lift during reception) लेनी पड़ी. जैसे ही वो पहली और दूसरी मंजिल के बीच पहुंचे, उनकी लिफ्ट अचानक ही बंद हो गई.

फायर ब्रिगेड ने फेसबुक पर फोटो के साथ पोस्ट लिखकर इस घटना की जानकारी दी. (फोटो: Facebook/Charlotte Fire Department, Charlotte NC)

लिफ्ट में फंस गए दूल्हा-दुल्हन

उन्हें लगा कि समस्या कुछ मिनट की है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ. दोनों अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ लिफ्ट में 2 घंटों तक फंसे रहे. लिफ्ट में दुल्हन की बहन, और कार्यक्रम में शामिल होने आए 3 अन्य मेहमान भी थे जो दूल्हा-दुल्हन के साथ ही उस लिफ्ट में फंस गए. जब लिफ्ट नहीं खुली तब फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा. शार्लेट फायर डिपार्टमेंट के कर्मी आए और उन्होंने जुगाड़ से लिफ्ट को कुछ मंजिल ऊपर रोका और फिर हार्नेस यानी रस्सी की मदद से उन्हें लिफ्ट से बाहर निकाला.

निकलने में लगे 2 घंटे

इस पूरी घटना में किसी को चोट तो नहीं आई, पर जब तक दूल्हा-दुल्हन अपनी पार्टी में पहुंचे, तब तक वो खत्म हो चुकी थी. दूल्हे ने कहा कि जब लिफ्ट बंद हुई तो उसे लगा कि वो कुछ सेकेंड के लिए रुकी होगी और अपने आप चल जाएगी. पर जब वो जमीन से करीब 5 फीट ऊपर बढ़े होंगे, कि तभी अचानक से लिफ्ट बंद हो गई. दुल्हन ने कहा कि उसे इस बात की खुशी है कि वो अपने पति के साथ ही लिफ्ट में बंद हुई और इस तरह उसने पति के साथ यादगार पल बिता लिया मगर उसे ये दुख है कि वो अपने रिस्पेशन को एंजॉय नहीं कर पाई और मेहमानों को अलविदा भी नहीं कर पाई.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news