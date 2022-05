VIDEO: जयमाल के वक्त घुटनों पर बैठ गई दुल्हन, लोगों ने कहा- 'अभी नम्र हैं, बाद में जंग लड़ेंगे!'

लड़का हो या लड़की हर कोई अपनी शादी के दिन को खास बनाना चाहता है. उनकी तमन्ना होती है कि उनकी शादी यादगार बन जाए और सब उन्हें खूब प्यार दें. कई बार शादी में दूल्हा-दुल्हन के साथ ऐसी चीजें घट जाती हैं जो कैमरे में कैद हो जाती हैं और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती हैं. मगर इन दिनों दूल्हा-दुल्हन से जुड़ी जिस अनोखी बात का वीडियो वायरल हो रहा है वो सबसे अलग है. वीडियो में जयमाल (Dulhan sit on knees during jaymaal) के वक्त एक दुल्हन, दूल्हे के आगे घुटनों पर बैठती दिख रही है.

झारखंड प्रशासनिक सेवा में नियुक्त डिप्टी कलेक्टर संजय कुमार ने हाल ही में एक वीडियो (Wedding viral video) शेयर किया है जिसपर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. इस वीडियो में खास बात ये है कि दुल्हन, दूल्हे (Bride sit on knees in front of Groom) के सामने घुटने पर बैठती नजर आ रही है. आमतौर पर जयमाल (Jaymala viral video) को खास बनाने के लिए दूल्हा-दुल्हन के दोस्त उन्हें गोद में उठाकर एक दूसरे से ऊपर करने की कोशिश में लगते रहते हैं. वहीं कुछ दूल्हे अपनी होने वाली पत्नी के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं.

दूल्हे के आगे झुकी दुल्हन

मगर जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसमें दूल्हा तो घुटनों पर बैठता ही है, साथ में दुल्हन भी बैठ जाती है और हाथ जोड़ लेती है. वीडियो में शादी समारोह के जयमाल का पल नजर आ रहा है. सबसे पहले दूल्हा अपने घुटनों पर बैठ जाता है और दुल्हन उसके सामने झुक जाती है. फिर दुल्हन अपने घुटनों पर बैठती है और हाथ जोड़ लेती है. फिर दूल्हा धीरे से उसे वरमाला पहना देता है और उठाकर खड़ा कर देता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 33 हजार से ज्यादा व्यूज मिले हैं जबकि कई लोगों ने इसे शेयर भी किया है. कई लोगों ने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने लिखा- “खूबसूरत ,जहां रिश्ते की शुरुआत एक दूसरे के सम्मान से हो वह रिश्ता खूबसूरत होने के साथ ही हमेशा के लिए अटूट होता है ईश्वर दोनों को अपने आशीर्वाद से अभिसंचित करें.” एक ओर जहां लड़का-लड़की की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग मजाक भी बना रहे हैं. एक शख्स ने लिखा- “लड़का नम्र, लड़की सुपर नम्र, बाद में ना जाने क्या हो जाता है कि एक तौलिये पर भी जंग छिड़ जाती है.” वहीं एक अन्य शख्स ने कहा- “खड़े होकर ‌भी तो एक दूसरे को जयमाल शांति से पहना सकते थे. किन्तु वैसे विडियो वायरल नहीं होते, इसलिए लोग कुछ भी करते हैं.”

