सुहागरात पर कपल के साथ सोती है दुल्हन की मां! शादी की अजीबोगरीब प्रथा को जानकर दंग हो जाएंगे आप

नवविवाहित जोड़े के लिए उनकी शादी के बाद की पहली रात बेहद खास होती है. उनके विवाहित जीवन की शुरुआत को यादगार और रोमांटिक बनाने के लिए सुहागरात के लिए कई कपल्स तरह-तरह की तैयारियां करते हैं. कई देशों में सुहागरात से जुड़ी अलग-अलग मान्यताएं (Weird Marriage Tradition) हैं. मगर आज हम आपको एक ऐसी विचित्र प्रथा (Weird tradition related to first night of couples) के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और आपको हंसी भी आएगी.

भारत में सुहागरात से पहले भाभियां और कजिन भाई-बहन नवविवाहित जोड़े की काफी टांग खींचते हैं. उनका मजाक बनाते हैं. ऐसा सब कपल को सहज करने के लिए किया जाता है जिससे वो अपनी सुहागरात को एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ बिता सकें. मगर अफ्रीका के कुछ गांवों में बेहद अजीबोगरीब प्रथा (Strange Tradition of Africa) का पालन किया जाता है. उड़ीसा पोस्ट वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार यहां सुहागरात पर शादीशुदा कपल के साथ दुल्हन की मां (Bride’s Mother Accompanies Couple During First Night) भी सोती है.

कपल के साथ सोती है बुजुर्ग महिला

सुनने में ये काफी हैरान करने वाला लग सकता है मगर दुल्हन की मां इसलिए कपल के साथ पहली रात को सोती है जिससे कि वो अपनी बेटी को बता सके कि उस रात क्या करते हैं. कई बार दुल्हन की मां की जगह कोई और बुजुर्ग महिला साथ में सोती है जो दोनों को वैवाहिक जीवन से जुड़ी बातें समझाती है. माना जाता है कि आज के वक्त में भी ये मान्यता अफ्रीका में निभाई जाती है. कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जाता है कि सुहागरात के अगले दिन बुजुर्ग महिला घर के अन्य बुजुर्गों को बताती है कि कपल ने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत सही ढंग से की है.

स्कॉटलैंड में भी फेमस है शादी से जुड़ी अजीबोगरीब प्रथा

शादी से जुड़ी कई हैरान करनी वाली प्रथाएं दुनियाभर में मनाई जाती हैं. उत्तर पश्चिमी स्कॉटलैंड (North West Scotland) के कुछ ग्रामीण इलाकों में कई सालों से एक प्रथा चली आ रही है. यहां शादी के कुछ हफ्ते पहले दुल्हन पर कालिख पोती जाती है. इस प्रथा को ब्लैकनिंग (Blackening the Bride) कहा जाता है. कई जगहों पर होने वाले दूल्हे और दुल्हन दोनों पर गंदगी डाली (Dirt Put on Bride Groom before marriage) जाती है मगर अधिकतर दुल्हन को ही निशाना बनाया जाता है. चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे क्या कारण है.