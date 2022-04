बार के टॉयलेट में शख्स के साथ हुआ दिल दहला देने वाला हादसा, दर्द भुलाने के लिए हर दिन पीने लगा शराब

हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है मगर लोग हिंसातमक रवैया ही अपनाकर चीजों को हल करने के बारे में सोचते हैं. कई लोग भूल ही जाते हैं कि उनके हिंसा करने से किसी और गंभीर चोट लग सकती है और उसके बाद उनकी जिंदगी पर भी बुरा असर पड़ सकता है. ब्रिटेन के एक शख्स के साथ भी 4 साल (Man unable to forget incident that made him blind) पहले एक दिल दहला देने वाली घटना घटी थी जिसका असर उसकी जिंदगी में आज भी है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2018 में प्लंबर का काम करने वाले फिल डिसकिन (Phil Diskin) एक बार (Sneyd Arms pub) में थे जब उनकी लड़ाई जैक लिटलटन (Jack Littleton) नाम के शख्स से हो गई. वो बार के बाथरूम में थे जब जैक ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया. उसने उन्हें इतना मारा कि उनकी दोनों आंखों पर गंभीर चोट आ गई और वो अंधे (Man gets blind after fight in toilet of bar) हो गए.

जैक लिटलटन को फिर से एक हिंसा के मामले में जेल हो गई है. (फोटो: Stoke Sentinel/BPM Media)

जैक ने फिल को इतना पीटा कि वो अंधे हो गए

इस हादसे के बाद जैक को 12 महीने की जेल की सजा और 18 महीने का सस्पेंशन भुगतना पड़ा था. मगर जैसे ही वो सस्पेंशन पूरा कर बाहर आया, उसने फिर ऐसी ही हरकत एक महिला के साथ कर दी जिसके बाद उसे फिर से जेल भेज दिया गया है. इस हादसे को सुनकर फिल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार फिल ने कहा कि जैक जैसे इंसानों को छोड़ना ही नहीं चाहिए था. उन्होंने कहा कि वो जानते थे कि अगर वो बाहर आएगा तो फिर से ऐसी ही हरकत करेगा. उनका कहना है कि वो पब में सिर्फ नशे में थे और छोटी सी कहासुनी पर उसने उन्हें इतना मारा कि वो अंधे हो गए और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई.

हादसे को अभी तक नहीं भुला पाया शख्स

हादसे के 4 साल बाद भी फिल को उस दिन को याद कर बहुत डर लगता है. आलम ये है कि वो एक पल के लिए भी उस हादसे को भुला नहीं पाते हैं जिसकी वजह से वो खुद को शराब के नशे (Man drinks alcohol daily to forget violent incident) में डुबोए रहते हैं. उनका कहना है कि अगर वो एक भी दिन शराब ना पिएं तो वो चैन से सो भी ना पाएं क्योंकि वो घटना उनके जहन में हमेशा ताजी रहती है. उनके परिवार के लोग उन्हें शराब पीने से रोकते हैं मगर वो जब भी काम से लौटते हैं तो अपने साथ ब्रांडी की बॉटल ले आते हैं और हर दिन उन बातों को भुलाने के लिए शराब के नशे में धुत रहते हैं.

