खतरनाक इंफेक्शन के कारण शख्स के काटने पड़े हाथ-पैर, हादसे को बताता है जीवन का सबसे बेहतरीन अनुभव!

इंसान को पता ही नहीं होता कि असल में उसके अंदर कितनी ताकत है. वो अपने हौसलों से कितना बड़ा बन सकता है ये वो तभी जान पाता है जब उसके ऊपर कोई मुसीबत टूटी है. मुसीबत के वक्त अचानक आदमी के अंदर इतना जोश आ जाता है कि वो मुसीबतों (How to face challenges) का सामना आसानी से कर लेता है. ऐसा ही हौसला ब्रिटेन के एक शख्स ने भी दिखाया जब अचानक उसके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई और उसके हाथ-पैर काटने (Britain man’s hands and legs cut due to infection) पड़ गए.

एलेक्स लुइस (Alex Lewis) घर पर रहकर अपने बच्चों की देखभाल किया करते थे. उन्हें अचानक एक दिन तबीयत खराब सी लगी तो उन्हें लगा कि उन्हें जुकाम है. मगर जब उन्होंने जांच करवाई तो पता चला कि उन्हें स्ट्रेप-ए (Strep-A bacteria infection) नाम का बैक्टीरिया इंफेक्शन है. इस इंफेक्शन के कारण उन्हें सेप्टिकेमिया (septicaemia) हो गया जो एक प्रकार का शॉक सिंड्रोम (toxic shock syndrome) है. इसमें शरीर से ऐसे टॉक्सिन निकलते हैं जो शरीर के टिशू, स्किन और हाथ-पैर पर सीधे अटैक करते हैं.

खतरनाक इंफेक्शन के कारण काटने पड़े हाथ-पैर

उन्होंने तुरंत जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों को पता चला कि उनकी तबीयत ज्यादा ही गंभीर है. इंफेक्शन को कम करने के लिए तुंरत ही उनके दोनों हाथ और दोनों पैरों को काट दिया गया. यही नहीं, उनके होठों के लिए भी स्किन अलग से लगानी पड़ी. लैड बाइबल की मिनट्स विध सीरीज में शामिल हुए एलेक्स ने कहा कि हाथ-पैर कट जाना उनके लिए जिंदगी का सबसे बेहतरीन अनुभनव था.

हाथ-पैर कटने के बाद बदल गई जिंदगी

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार एलेक्स ने कहा कि हाथ-पैर कट जाने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई. उन्होंने कहा कि हाथ-पैर कटने से उन्हें वो सब करने का मौका मिला जिसको करने की हिम्मत उन्हें पहले नहीं आ पाती. उन्होंने बताया कि अब वो रेगिस्तान में साइकलिंग का मजा लेते हैं, ग्रीनलैंड में कायकिंग कर चुके हैं. जब भी वो रोज सोकर उठते हैं तो खुद को लकी मानते हैं. उन्होंने बताया कि पहले वो रोज शराब पीते थे और अक्सर नशे में रहते थे मगर अब उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है. अब उन्हें सब्जेक्ट बनाकर वैज्ञानिक अलग-अलग तरह की चीजों का आविष्कार करते हैं जिससे उनके जैसे विकलांग लोगों को चलने-फिरने में सुविधा हो.

