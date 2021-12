100 महिलाओं की लाश से संबंध बनाने वाले शख्स को मिली दिल दहला देने वाली सजा, 2 युवतियां का भी किया था खून!

दुनिया में कई सनकी और खतरनाक अपराधी कुख्यात (Dangerous Criminals of the World) हैं जिनके बारे में सुनकर लोग दंग हो जाते हैं मगर इन दिनों एक ऐसे अपराधी की चर्चा है जिसने इंसानियत को शर्मसार तो किया है, साथ ही ऐसा जघन्य अपराध किया कि उसके बेहद सख्त सजा सुनाई गई है. ब्रिटेन के एक शख्स ने 100 महिलाओं की लाश से रेप (Man Raped dead bodies of 100 women) किया. इसके अलावा उसने 2 जीवीत युवतियों का रेप कर उनकी दर्दनाक हत्या कर दी.

डेविड फुलर (David Fuller) के अपराध का जिक्र किया जाए तो कोई भी हैरान हो सकता है. बीते बुधवार को ब्रिटेन के मेडस्टोन क्राउन कोर्ट ने उम्रकैद (Britain Court Sentenced Life Imprisonment to David Fuller) की सजा सुनाई है. कोर्ट ने ये भी कहा कि वो जेल में ही मरेगा. कोर्ट भी इस बात को जानकर दंग रह गई कि शख्स ने अस्पताल में 100 से ज्यादा लाशों (Man sexually abused 100 female corpses) के साथ संबंध बनाए. ये कुकर्म उसने 10 साल के वक्त में किया.

मृतकों के परिवारवालों ने डेविड को सजा मिलने पर खुशी जाहिर की है. (फोटो: Twitter/@kent_police)

लाश का रेप कर बनाता था वीडियो

बुधवार को ही डेविड को 25 साल की वेंडी नेल (Wendy Knell) और 20 साल की कैरोलीन पीयर्स (Caroline Pierce) का रेप कर हत्या करने का भी दोषी पाया गया. ये वाकया इंग्लैंड के केंट में साल 1987 का है. जब पिछले साल दिसंबर में पुलिस जांच करते हुए डेविड के घर पहुंची तो उसके कंप्यूटर से उन्हें चौंकाने वाले वीडियो मिले. शख्स ने 9 साल की बच्ची और 16 साल की युवती की लाश से संबंध बनाते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया था. उस वक्त पुलिस के पास 1987 में हुई दोनों मौतों से जुड़े डीएनए सैंपल भी थे. जब डेविड के डीएनए से उनकी जांच हुई तो ये पता चल गया कि उसने ही दोनों युवतियों की हत्या की है. कंप्यूटर के वीडियोज ने बड़े राज को पुलिस के सामने लाकर खोल दिया.

अस्पतालों में चोरी से घुसकर बनाता था वीडियो

डेविड के सामानों की छानबीन करने पर पुलिस को उसका आईडी कार्ड भी मिला. वो टेकनिकल सुपरवाइजर की तरह काम करता था और अलग-अलग रिकॉर्ड के रूप में लाश के साथ वीडियोज को सुरक्षित रखता था. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक 9 साल की मृत बच्ची की मां ने कोर्ट में कहा कि वो बेहद शर्मिंदा है कि उसकी बच्ची के मरने के बाद भी दरिंदे ने उसे नहीं छोड़ा. अब डेविड जेल से मरने तक बाहर नहीं आ पाएगा.

