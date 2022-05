अफगानिस्तान में अंग्रेज ने खाना खिलाने के लिए की तालिबानियों की तारीफ! कुछ घंटों बाद हो गई फूड पॉइजनिंग

दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें एडवेंचर करना खूब पसंद है. मगर कुछ लोग एडवेंचर में इतना खो जाते हैं कि अपनी सेहत का ध्यान भी नहीं रखते और तब उनके लिए काफी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं. हाल ही में ऐसा ही एक ब्रिटेन के नागरिक के साथ भी हुआ जो एडवेंचर के चक्कर में अफगानिस्तान (British man reaches Afghanistan to meet Taliban) पहुंच गया. वहां उसने अफगानिस्तान का खाना खाया और ‘तालिबानियों की खाने’ (Man thanked Taliban for food gets food posionings) को लेकर तारीफ करने लगा मगर कुछ ही घंटे बाद उसके साथ अजीबोगरीब घटना घट गई.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार माइल्स राउटलेज (Miles Routledge) नाम का 22 वर्षीय शख्स लफबरोह यूनिवर्सिटी में पढ़ता है. उसने पिछले साल गर्मियों में गूगल पर सर्च किया कि ‘दुनिया का सबसे खतरनाक देश’ (most dangerous countries to visit) कौन सा है. अफगानिस्तान का नाम आने पर उसने तुरंत ही वहां जाने का मन बना लिया. इस साल वो अफगानिस्तान (Man praise Taliban hospitality) पहुंच गया और वहां के खाने से लेकर तालिबानियों से मिलने के अपने अनुभव को ट्विटर पर भी शेयर करने लगा मगर उसके साथ एक विचित्र दुर्घटना घट गई.

US is the richest country in the world but many struggle with food. Western media says Afghanistan is bad but everyone shares food if they cannot afford and everything tastes amazing! All this for $26 at a top restaurant. Thankyou Taliban pic.twitter.com/z1zxMMr17l

— Lord Miles Routledge Adventures ✝️ (@real_lord_miles) April 29, 2022