यहां जेल में कैदियों को डांटने पर लगा दी गई रोक! वजह जानकर हैरान हो गए पुलिसकर्मी

जेल ऐसी जगह है जहां कोई भी शायद जाना नहीं चाहता है मगर जब उनकी हरकतें समाज को परेशान करने वाली हो जाती हैं तो उन्हें जेल भेजने से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं होता. हालांकि जेल को भी कैदियों के लिए उपयुक्त बनाया जाता है जिससे वो सजा तो काटें साथ ही एसे वातावरण (Positive enviroment in Jails) में रहें जहां उनका विकास हो सके और वो अपने आम स्वभाव और कार्यों को त्याग बेहतर इंसान बन सकें. इसके लिए ब्रिटेन में काफी ध्यान दिया जाता है. हाल ही में ब्रिटेन की जेलों (Report on Britain Prisons) से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें हैरान करने वाले सुझाव दिए गए हैं.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार एचएम इंस्पेक्टरेट ऑफ प्रिजन (HM Inspectorate of Prisons) की एक ताजा रिपोर्ट में पुलिसकर्मियों को सलाह दी गई है कि वो कैदियों पर चिल्लाएं (Police officers asked not to shout at prisoners) ना, ना ही उन्हें डांटें क्योंकि ऐसा करने से वो दुखी और नाराज हो जाते (Shouting at inmates upset them) हैं. आपको बता दें कि एचएम इंस्पेक्टरेट ऑफ प्रिजन, इंग्लैंड और वेल्स की स्वतंत्र जांच एजेंसी है जो ये सुनिश्चित करती है कि कैदियों के रहने के लिए जेल में उपयुक्त वातावरण मुहैया कराया जा रहा है या नहीं.

मैदान, फूल, तालाब की हो व्यवस्था

रिपोर्ट में कैदियों के रहने के लिए सकारात्मक वातावरण बनाए जाने पर जोर दिया गया है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जेलों में ऐसी जगह बनाई जानी चाहिए जहां अच्छे से काटे और खूबसूरत बनाए गए मैदान हों, फूल हों, तालाब हों और पेड़-पौधे भी लगे हों जिससे कैदियों में पॉजिटिविटी का विकास हो. रिपोर्ट में बताया गया कि महिलाओं के जेल में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है.

रिपोर्ट में ये सुझाव भी हैं शामिल

सुझाव के तौर पर बताया गया है कि ज्यादा सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए जेल में खुले इलाकों की ज्यादा जरूरत है. लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और कैदियों पर चिल्लाना नहीं चाहिए. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड की कई जेलों में जेल के कमरों को सेल की जगह रूम कहा जाने लगा है और कैदियों की जगह रेसिडेंट्स कहा जाने लगा. यही नहीं, कैदियों को उनके पहले नाम से भी बुलाया जाने लगा है जिससे उन्हें साकारात्मक ऊर्जा मिले.

