चप्पलों की कमी से जूझ रहा है ये देश! होटल-स्पा ने ग्राहकों से खुद की स्लिपर्स लाने का किया अनुरोध

किसी भी वस्तु का सप्लाई और डिमांड तय करता कि वो कितनी ज्यादा लोगों के द्वारा उपयोग में है. कई बार वस्तुओं की कमी भी हो जाती है जिसके कारण उसकी डिमांड बढ़ जाती है. इन दिनों ऐसी ही कमी ब्रिटेन (Shortage of slippers in Britain) में देखने को मिल रही है. आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन में चप्पलों (Slipper shortage) की कमी हो रही है. ऐसे में होटल और स्पा ही नहीं, आम लोगों को भी इससे समस्या हो रही है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में राष्ट्रीय स्तर की चप्पलों (national shortage of slippers) की कमी होने लगी है. यहां के होटल और स्पा लोगों से अजीबोगरीब अनुरोध कर रहे हैं. आपको बता दें कि स्लिपर्स की कमी के चलते जो लोग होटल या स्पा में रुकने जा रहे हैं उन्हें फ्री में स्पा चप्पलें नहीं मुहैया कराई जा पा रही हैं. ऐसे में अब ग्राहकों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो अपने साथ चप्पल (Hotels ask customers to bring slippers from home) लेकर आएं.

ट्रिप एडवाइजर पर लोगों ने ये रिव्यू डाला है कि उन्हें घर से चप्पलें लाने के लिए कहा जा रहा है. ऐसे में उन्हें काफी मुश्किल हो रही है और सर्विस पूरी ना मिल पाने के कारण बुरा भी लग रहा है. रिपोर्ट के अनुसार एक गेस्ट ने बताया कि उसने एसेक्स के ग्रीनवुड्स होटल और स्पा में अपनी बुकिंग की थी. अचानक उसे होटल की तरफ से मेल भेजा गया कि नेशनल स्लिपर्स की शॉर्टेज के कारण लोगों को घर से चप्पल लेकर आना आवश्यक है क्योंकि वो चप्पल होटल और स्पा में नहीं दे पाएंगे.

क्यों हो रही चप्पलों की कमी?

आपको बता दें कि ब्रिटेन में सिर्फ चप्पल ही नहीं अन्य चीजों को लेकर भी कमी आ रही है. सप्लाई चेन को नुकसान इसलिए पहुंचा है क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान भारी वाहन चलाने वाले ड्राइवरों में भारी कमी देखने को मिली है. होटल और बड़े व्यापार ऐसी चीजों को बल्क में खरीदते थे इस वजह से उनके पास सामानों की कमी हो रही है. रिपोर्ट के अनुसार जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है और कोविड के मामलों में कमी आई है, तब से ही लोग बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं. ऐसे में चप्पलों की कमी होटलों के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकती है. कई होटलों में शैंपू, तौलिया आदि की भी कमी देखने को मिल रही है.

