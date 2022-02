महिला की बिकिनी फोटोज चुराकर बनाया गया फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट! तस्वीरों के जरिए होने लगी ऐसी हरकत

सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो वो लोगों के लिए परेशानी बन सकता है. सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो नफरत और नकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं. ऐसे लोगों से सतर्क रहने की बहुत जरूरत होती है. हाल ही में ब्रिटेन की एक महिला (Britain woman’s photos stolen by catfishers) को सोशल मीडिया के जरिए बेहद ही विचित्र अनुभव हुआ.

ब्रिटेन की 32 वर्षीय सारा हारकर (Sarah Harker) एक फिटनेस कोच हैं. उनकी फैट से फिट होने की जर्नी लोगों को बहुत पसंद आती है. इंस्टाग्राम के जरिए सारा अपने चाहने वालों को अच्छा खाना, और एक्सरसाइज करने की सलाह देती रहती हैं. हाल ही में द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार सारा ने बेहद विचित्र घटना का जिक्र किया जिसे जानकर हर कोई दंग हो गया. सारा ने बताया कि एक बार उन्हें उनकी एक दोस्त ने एक टिंडर (Woman found her fake profile on Tinder) प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें उनकी बिकिनी फोटोज इस्तेमाल की गई थीं.

महिला ने डेटिंग एप्स से इस बारे में शिकायत की है. (फोटो: Instagram/@sarahlouskitchen)

डेटिंग एप्स पर लोगों ने इस्तेमाल कर ली फोटोज

सारा ने बताया कि वो पहले से एक खुशहाल रिलेशनशिप में हैं, इसलिए उन्हें टिंडर की कभी जरूरत नहीं पड़ी. इसलिए जब उन्होंने उनकी फोटो के साथ ये फर्जी अकाउंट (Woman’s fake accounts on dating apps using bikini photos) देखा तो हंसने लगीं और सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ ये बात शेयर की. मगर तभी उनके फैंस ने उन्हें मैसेज और कमेंट कर बताया कि उन लोगों ने और भी कई ऐसे टिंडर अकाउंट्स देखे हैं जिसमें सारा की बिकिनी फोटोज (woman’s bikini photos stolen by catfishers) इस्तेमाल की गई हैं. ये सुनकर सारा हैरान हो गईं और तब उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लिया.

12 से ज्यादा अकाउंट्स ने किया बिकिनी फोटोज का इस्तेमाल

सारा ने जब टिंडर पर सर्च किया तो उन्हें कम से कम 12 ऐसी प्रोफाइल्स मिलीं जिसमें उनकी बिकिनी फोटोज का इस्तेमाल किया गया था. किसी में अलग नाम था को किसी में नाम भी उन्हीं का था. सारा को उनके चाहने वालों ने बताया कि कई अकाउंट्स तो ऐसे भी हैं जो सारा की फोटो लगाते हैं और उन्हीं के जरिए लोगों से पैसे मांगते हैं या फिर मिलने का प्लान बना लेते हैं. सारा इस बात से चिंतित हुईं कि उनकी पहचान लेकर कोई किसी और गलत हरकत को अंजाम ना दे दे. सारा ने टिंडर, हाइंज, बंबल जैसे डेटिंग एप्स से संपर्क किया है और उनसे इस बारे में शिकायत की है. टिंडर की ओर से बताया गया कि उन्हें पहले एप का सदस्य बनना पड़ेगा तब ही वो रिपोर्ट कर सकती हैं. हालांकि द सन से बात करते हुए टिंडर के प्रवक्ता ने कहा है कि वो कैटफिश के मामले को गंभीरता से लेंगे.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news