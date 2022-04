पति और बच्चे के साथ प्लेन में यात्रा करने को बेताब थी महिला, पासपोर्ट देखते ही एयरपोर्ट से लौटा दिया घर!

परिवार के साथ यात्रा करना किसे नहीं पसंद होता है. हर कोई चाहता है कि परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाए मगर कभी ना कभी ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि उसके बाद लोगों का यात्रा करना ही मुश्किल हो जाता है. हाल ही में ऐसा ही कुछ एक महिला के साथ हुआ जो अपने पति और बच्चे के साथ ब्रिटेन (Woman not allowed to travel in Britain) से उड़ान भरने वाली थी मगर उसका पासपोर्ट (Weird passport rule) देखते ही उसे घर भेज दिया गया.

डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार डॉ एना टिगानेस्कू (Dr Ana Tiganescu) यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स (University of Leeds) में वैज्ञानिक हैं. वो करीब 3 महीने बाद अपने पति और छोटे बच्चे के साथ प्लेन से यात्रा करने वाली थीं. इस वजह से वो काफी खुश थीं. उनका परिवार पुर्तगाल के फैरो में रहता हैं जहां वो लीड्स से जा रहे थे मगर जब चेक-इन (Woman returned home from check-in counter) काउंटर पर वो पहुंचीं और वहां उनका पासपोर्ट देखा गया तो उन्हें उल्टे पांव घर भेज दिया गया.

चेक-इन गेट से ही लौटाया

लीड्स ब्रैडफोर्ड एयरपोर्ट पर रयानएयर एयरलाइन कंपनी के एक स्टाफ ने उन्हें चेक-इन डेस्ट पर ही रोक लिया क्योंकि उनका पासपोर्ट 10 साल से कुछ वक्त पहले जारी किया गया था और 6 महीने में खत्म होने वाला था. जैसे ही स्टाफ ने पासपोर्ट की तारीख देखी, वैसे ही उन्होंने एना को यात्रा करने से रोक दिया. परिवार ये तय कर ही रहा था कि पति और बच्चे को बिना एना के जाना चाहिए या नहीं, तभी एयरलाइन कंपनी ने बताया कि वो अपना सामान भी यात्रा में साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि उसे एना ने अपने पासपोर्ट और टिकट पर चेक-इन करवाया है.

पासपोर्ट पुराना होने की वजह से नहीं कर पाईं यात्रा

इस पूरी घटना के बाद एना के पति और बच्चा तो चले गए मगर वो ब्रिटेन में अकेली रह गईं. रिपोर्ट के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है, तब से पासपोर्ट को लेकर ज्यादा सख्ती हो गई है. नियम के अनुसार ब्रिटेन से पुर्तगाल यात्रा करने वालों का पासपोर्ट 10 साल या उससे कम वक्त पहले ही इशू होना चाहिए और दूसरा ये कि उसे एक्सपायर होने में 3 महीने या उससे ज्यादा का समय होना चाहिए. एना का पासपोर्ट पहले पॉइंट पर फिट नहीं बैठ रहा था, इस वजह से उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया. एना ने कहा कि कोविड के बाद जब लोग चिंता मुक्त होकर फिर से घूमने निकलना चाहते हैं तो फिर सरकारों को इस तरह की चीजों में रोक नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत से लोग कोविड के दौरान पासपोर्ट पर ध्यान भी नहीं दिए होंगे. उन्होंने इसके लिए सरकार को शिकायत भी लिख भेजी है.

