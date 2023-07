पालतू चूहे को घूमने का था शौक, मौत के बाद उसकी अस्थियों को दुनिया दिखाने निकली महिला! साथ करेगी यूरोप टूर

इंसान और जानवर का रिश्ता बेहद खास होता है. दोनों एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. पर एक आम भावना ये है कि इंसान, जानवरों से उतना प्यार नहीं करते, जितना जानवर, इंसानों से करते हैं. एक हद तक ये बात सही भी है पर हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है. इस बात को सच साबित कर दिया है ब्रिटेन की एक महिला ने जो अपने मरे हुए पालतू चूहे (Woman take dead mouse ashes on world tour) की अस्थियों को दुनिया घुमाने निकली है.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के बर्मिंघम (Birmingham, Britain) की रहने वाली 47 साल की लीसा मुर्रे-लैंग (Lisa Murray-Lang) के पास एक सीरियन हैंम्स्टर (Syrian Hamster) था जिसका नाम स्पड (Spud) था. मार्च 2022 में उसकी मौत हो गई. हैंम्स्टर (Hamster ashes on Europe tour) एक प्रकार का चूहा होता है जिसकी 19 प्रजातियां होती हैं. उनके हैंम्स्टर को घूमना बहुत अच्छा लगता था. वो उसे बच्चे की तरह प्यार करती थीं. जब वो मरा तो उसको सम्मान में उसकी अस्थियों को अमेरिका के मियामी में स्थित वाइकिकी बीच पर बहाने ले गई थीं. इसके लिए वो 11 हजार किलोमीटर की हवाई यात्रा कर के वहां पहुंची थीं.

#BeLikeBegbie, in the extreme heat so what a Syrian hamster does, take a sand bath!!! pic.twitter.com/YPf8yO6tc1

— Lisa Murray-Lang (@LisaMurrayLang1) July 20, 2022