एयरलाइन कंपनी के अनुसार 'महिलाएं' नहीं हो सकतीं 'डॉक्टर'! ट्विटर पर स्क्रीनशॉट शेयर कर औरत ने किया ट्रोल

आज के वक्त में औरतें आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं. वो मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, बल्कि उनसे आगे चल रही हैं. महिलाएं आज के वक्त में डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, पत्रकार, राजनेता बन रही हैं मगर आज भी कुछ लोग इस पूर्वाग्रह में जी रहे हैं कि वो ये सब चीजें नहीं कर सकतीं. इंसान ही नहीं, अब तो लग रहा है कि पूरी की पूरी कंपनी भी इसी भ्रम में है. हाल ही में एक एयरलाइन कंपनी (Airline company technical glitch related doctor title) ने ऐसी ही भूल कर दी जिसके बाद उसे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा.

इन दिनों ट्विटर पर जूलियाना क्लिंग (Juliana Kling) नाम की एक महिला का ट्वीट वायरल हो रहा है. वो इसलिए कि इस महिला ने ब्रिटिश एयरवेज (British Airways) कंपनी को लताड़ा है जिसके बाद लोगों ने भी कंपनी को खूब ट्रोल किया है. दरअसल, कंपनी की वेबसाइट पर एक ऐसी बात जुलियाना को देखने को मिली जिसने उन्हें आहत कर दिया और उसका स्क्रीनशॉट (British Airways screenshot) उन्होंने ट्विटर पर शेयर कर दिया.

Apparently “Dr” and “woman” do not match on British airways. Looking forward to their reply. pic.twitter.com/dAqW4RGx7S

— Jewel Kling MD MPH (@DrJewelKling) June 30, 2022