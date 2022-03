हवाई यात्रा में कपल के साथ हुआ कुछ ऐसा कि उड़ गए होश, पैसेंजर प्लेन में मिला प्राइवेट जेट का मजा

मिडल क्लास लोग प्लेन में तो यात्रा कर लेते हैं मगर उनकी हसरत होती है कि वो बड़े सेलिब्रिटीज और राजनेताओं की तरह अपने खुद के प्राइवेट जेट (Private jet) में अकेले यात्रा करें. प्लेन के अंदर सब कुछ उनका हो और वो एक तरह से खुद को प्लेन का मालिक समझें. वैसे तो आम लोगों के लिए ये सब सिर्फ सपना ही रह जाता है मगर ब्रिटेन के एक कपल (Britain couple travelled without any passenger in flight) का ये सपना अचानक हकीकत बन गया.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के 52 वर्षीय केविन मैकक्यूलियन (Kevin McCuillon) और उनकी 50 साल की पत्नी समांथा (Samantha) जुलाई 2021 में छुट्टियां मनाने ग्रीस के कोर्फू (Corfu, Greece) आइलैंड गए थे. उन्हें अपनी छुट्टियां इतनी पसंद आईं कि वो रायनएयर एयरलाइन की फ्लाइट से मैंचेस्टर (Manchester) लौटने वाले थे मगर उन्होंने 1 हफ्ते और रुकने का निर्णय लिया और अगली फ्लाइट जेट2 एयरलाइन्स (Jet2 airlines) की फ्लाइट से करवा ली.

फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पहुंचा कपल हुआ दंग

जब वो शनिवार की शाम अपनी फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एयरपोर्ट लगभग खाली है. कपल को बार-बार लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है. एयरपोर्ट पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी. उन्हें लगा कि उनकी फ्लाइट या तो डीले हो गई है या फिर फ्लाइट चली गई है और वो देर से पहुंचे हैं. उन्होंने चेकइन काउंटर पर पता किया तो उन्हें बताया गया कि वो सही वक्त पर हैं और फ्लाइट भी टाइम पर ही है.

प्राइवेट जेट में बैठने का सपना हुआ पूरा

जैसे ही वो डर और चिंता में फ्लाइट पर पहुंचे तो उनके होश फिर उड़ गए. हुआ यूं कि फ्लाइट पर एयर होस्टेस, कैप्टन और उन दोनों के अलावा (Couple only passengers on flight) और कोई नहीं था. तब उन्हें पता चला कि कोविड के कारण लोग यात्रा कम कर रहे हैं और फ्लाइट के कर्मियों को मैंचेस्टर जाना ही था इसलिए प्लेन को भी रद्द नहीं किया गया. कपल ने मैनचेस्टर ईवनिंग न्यूज से बात करते हुए बताया कि उनकी ये यात्रा उनके जीवन की सबसे मजेदार यात्रा बन गई. पायलट ने उन्हें कहा कि वो उन्हें बताते रहेंगे कि वो कहां पहुंचे. उन्होंने यहां तक उन्हें ये भी छूट दे दी की साढ़े 3 घंटे की उड़ान में वो आराम से पूरे प्लेन पर टहल सकते हैं. उन्हें खाने-पीने की चीजें भी मिली मगर उसके लिए उनसे पैसे नहीं लिए गए. हालांकि, नियम होने के कारण उन्हें प्लेन पर मास्क लगाए रहने के लिए कहा गया था. कपल ने बताया कि उन्हें बेहद वीआईपी ट्रीटमेंट मिला और उनका प्राइवेट जेट में बैठने का भी सपना पूरा हो गया.

