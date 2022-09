सेल्फी लेने के चक्कर में सुनसान घाटी में उतर गया शख्स, लौटने का रास्ता न मिलने पर 6 घंटों तक फंसा

आज के वक्त में लोग सिर्फ फोटो खींचने के लिए ट्रैवेल करते हैं. किसी भी नई जगह जाकर वो उस जगह को जीते नहीं, बल्कि वहां जाकर वो तस्वीरें खींचने में ही व्यस्त हो जाते हैं. इसके लिए फिर वो खतरे से भी टकराने को तैयार हो जाते हैं. हाल ही में ब्रिटेन के एक शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ जब वो स्पेन के एक आइलैंड (island in Spain) पर छुट्टियां मनाने गया मगर वहां जाकर उसे एक घाटी (British man stuck in canyon) में फोटो लेने का भूत सवार हो गया.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट से बात करते हुए 35 साल के ब्रिटिश हाइकर और पर्यटक जॉश पोलार्ड (Josh Pollard) ने बताया कि वो हाल ही में स्पेन के ग्रैन कनैरिया (Gran Canaria) में छुट्टियां मनाने गए थे जब अचानक वहां उनके साथ एक चौंकाने वाली घटना घटी. जॉश उस जगह की फोटोज (man went down in canyon to take selfie stuck) लेना चाहते थे. अचानक उन्हें एक गहरी घाटी दिखी जिसमें जाने का जो रास्ता था वो खड़ी ढलान से बना था और उसमें कई पत्थर भी थे. लीड्स के रहने वाले जॉश ने बताया कि ये घाटी ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा से बनी थी.

बिना पानी के घंटों भटकता रहा जॉश

जैसे-जैसे वो घाटी में नीचे उतरते गए, उन्हें समझ आता गया कि ऊपर की ओर दोबारा जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. जब वो करीब 20 फीट नीचे आए तो उन्हें पता चल चुका था कि नीचे जहां जाने का वो सोच रहे हैं, वहां से ऊपर आना काफी मुश्किल होगा. फिर भी वो नीचे उतरते गए. जब वो घाटी के तल में आ गए तो फिर उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि वो अब यहां से उसी रास्ते ऊपर नहीं जा सकते. जॉश ने मेहसूस किया कि घाटी के तल में बहुत गर्मी थी और सूर्य भी तेजी से चमक रहा था. इसके अलावा उनके पास पीने को पानी भी नहीं था.

अपनी फोटो ही नहीं खींच पाया जॉश

जॉश ने घाटी के रास्ते में आगे बढ़ना शुरू किया. वो बिल्कुल सुनसान थी. घंटों चलने के बाद उन्हें चक्कर आने लगे थे और प्यास भी बहुत लगी थी. जब वो एक छोटे टीले के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ लोग चट्टानों में घर बनाकर रह रहे हैं और उन्होंने उसके आगे प्लास्टिक के दरवाजे लगा लिए हैं. जैसे ही वो इन घरों की तरफ बढ़े, वहां उनका सामना दो गुर्राते कुत्तों से हो गया जो उनका पीछा करने लगे. वो जॉश के पीछे पड़ गए इसलिए उन्हें अपनी जान बचाकर उबड़-खाबड़ रास्तों से होते हुए भागना पड़ा. करीब 6 घंटों बाद वो एक सड़क तक पहुंचे और उसपर कुछ देर चलने के बाद एक सुपरमार्केट आए जहां उन्होंने अपने लिए बानी की बोतल खरीदी. सबसे ज्यादा विचित्र बात ये है कि वो फोटो लेने के चक्कर में नीचे उतरने थे मगर उनके फोन की बैटरी कुछ ही वक्त में खत्म हो गई इसलिए वो अपनी तस्वीरें ही नहीं ले पाए.

