भारतीय मर्दों के साथ पैसे लेकर डेट पर जाती है ये महिला, 15 सालों से सिखा रही है डेटिंग करने के तरीके

विदेशों की तरह भारत में भी डेटिंग कल्चर (Dating culture in India) तेजी से फैल रहा है. लोग अपने पार्टनर की तलाश सोशल मीडिया या फिर डेटिंग एप्स के जरिए कर रहे हैं और उनके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले उनको जानने के लिए डेट पर जाते हैं. मगर एक डेटिंग एक्सपर्ट (Dating expert) का मानना है कि भारतीय लोगों खासकर मर्दों को डेटिंग की समझ नहीं है. ऐसे में वो पिछले लंबे वक्त से भारतीयों को डेटिंग (Woman teaching dating tricks to men) के गुण सिखा रही है.

वाइस वेबसाइट के अनुसार एली सेगेटी (Aili Seghetti) नाम की महिला ब्रिटेन (British woman go on dates with Indian men) की रहने वाली हैं और एक डेटिंग और इंटिमेसी कोच हैं. 15 साल पहले जब वो ब्रिटेन से भारत शिफ्ट हुईं तो उन्होंने देखा कि भारत में लोगों में डेटिंग की समझ बिल्कुल नहीं है. एली ने कहा कि जब उन्होंने शुरू में डेटिंग पर जाना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि वो या तो चिपकू मर्दों के बीच घिर गई हैं या फिर उन्हें शर्मिंदी भरी बातें सुननी पड़ रही हैं.

बदल रही है भारत की डेटिंग व्यवस्था

तब उन्होंने तय किया कि वो मर्द और औरतों को डेटिंग के हुनर सिखाएंगी. उनका मानना है कि भारत में समाज तेजी से बदल रहा है. यहां जेंडर रोल भी बदले जा रहे हैं. पहले के वक्त में औरतों के पास पैसे नहीं होते थे, वो खुद नहीं कमाती थीं मगर धीरे-धीरे उन्होंने कमाई करना शुरू कर दिया और अब वो अपने पसंद के हिसाब से, शादी के पहले भी इंटिमेसी चाहती हैं. लोग अरेंज मैरेज से लव मैरेज की तरफ बढ़ रहे हैं. उनका मानना है कि अचानक से ये बदलाव आया मगर लोगों के स्वभाव में बदलाव नहीं आया इसलिए उन्हें एक दूसरे से सम्मान से पेश आना नहीं आता है.

पैसे लेकर डेट पर जाती हैं एली

तब उन्होंने इंटिमेसी क्यूरेटर की शुरुआत की. ये एक डेटिंग, रिलेशनशिप, इंटिमेसी और कोचिंग सर्विस है. वो डेटिंग सरोगेट की तरह काम करती हैं. यानी वो पैसे लेकर लोगों के साथ नकली डेट पर जाती हैं जिससे वो उदाहरण के साथ अपने क्लायंट को डेटिंग करना सिखा सकें. इस तरह वो डेट पर लोगों की बॉडी लैंग्वेज सही करती हैं, आंखों का कॉन्टैक्ट सुधारती हैं और उनकी स्टाइल सुधारने पर भी उन्हें मदद करती हैं.

