दूसरे देश की जेल में बंद कैदी से हो गया महिला को प्यार, बॉयफ्रेंड से मिलने 7000 किलोमीटर दूर पहुंची औरत!

कहते हैं प्यार अंधा होता है. वो धर्म, जाति, दूरियों और रंगों के बंधन में नहीं बंधा होता. इसलिए किसी भी इंसान कभी भी प्यार हो सकता है. कई बार इंसान की जिंदगी में प्यार अचानक ही आ जाता है और फिर सब कुछ बदल जाता है. ऐसा ही कुछ ब्रिटेन में रहने वाली एक महिला के साथ हुआ जिसे हजारों मील दूर एक शख्स (British Woman Fell in Love with American Prisoner) से प्यार हो गया. हैरानी की बात ये थी कि शख्स जेल में बंद था.

ब्रिटेन की रहने वाली केटी (Katie) ने राइट अ प्रिजनर डॉटकॉम नाम की वेबसाइट पर एक कैदी को खत (Woman Started Writing Letters to Prisoner) लिखना शुरू किया. मगर उसे कहां पता था कि खतों के साथ-साथ दोनों अपनी प्रेम कहानी भी लिख रहे हैं. द सन वेबसाइट के अनुसार केटी को 7 हजार किलोमीटर दूर अमेरिका की जेल में बंद डैनी (Danny) नाम के कैदी से प्यार हो गया (Woman Fell in Love with Prisoner). तब से केटी ने अपने और डैनी के नाम से एक टिकटॉक अकाउंट (@katiedanny12) की भी शुरुआत कर दी.

ब्रिटेन से अमेरिका पहुंचीं केटी

केटी ने बताया कि धीरे-धीरे दोनों एक दूसरे से खतों के जरिए प्यार करने लगे और फिर उनके बीच वीडियो कॉल से भी कभी-कभी बात होने लगी. रिपोर्ट की मानें तो डैनी पर हथियार के साथ चोरी करने, गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने का आरोप था जिसके बाद उन्हें 8 साल की सजा सुनाई गई थी. इनमें से डैनी 5 साल जेल में बिता चुका है. दोनों में इतना प्यार बढ़ गया कि केटी ने डैनी से मिलने का फैसला किया. वो ब्रिटेन से अमेरिका गईं और इस पूरी यात्रा के दौरान अपने अनुभव को टिकटॉक पर भी बताया.

बॉयफ्रेंड के जेल से निकलने के बाद उससे शादी करना चाहती है महिला

उन्होंने बताया कि वो मुलाकात से पहले काफी डरी हुई थीं मगर जब वो डैनी से पहली बार मिलीं तो बेहद खुश हुईं. दोनों को 4 घंटे का वक्त बातें करने के लिए मिला था और इस दौरान उन्होंने प्यार भरी बातें कीं केटी का कहना है कि मुलाकात के बाद वो डैनी से और प्यार करने लगीं और डैनी भी इस बात से खुश हैं कि उन्हें केटी जैसी लड़की मिली है. अब महिला अपने बॉयफ्रेंड के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रही हैं जिसके बाद दोनों ने शादी करने का प्लान बनाया है. इस बीच डैनी ने केटी के लिए अपनी एक टी-शर्ट भेज दी है जिसे वो बहुत संभाल कर रखती हैं. सोशल मीडिया पर भी लोग कपल की बहुत तारीफ कर रहे हैं.

