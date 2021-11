हफ्ते में सिर्फ 1 बार नहाती है महिला, पानी की आवाज और साबुन की खुशबू से भागती है दूर!

अक्सर माता-पिता बच्चों को रोज नहाने की शिक्षा देते हैं. जिस दिन बच्चा नहाने में आनाकानी करे तो मां-बाप उसे डांट भी लगा देते हैं. वैसे देखा जाए तो नहाना एक अच्छी क्रिया है क्योंकि रोज नहाने से खून का दौरान सही बना रहता है और शरीर का तापमान भी कंट्रोल में रहता है. मगर एक महिला इन सब बातों से अलग, हफ्ते में सिर्फ 1 बार नहाने (Woman takes bath once in a week) में विश्वास करती है.

इंग्लैंड के डॉर्सेट (Dorset, England) में रहने वाली 49 साल की नैटेली किंग (Natalie King) एक स्कूल टीचर हैं. वो अपने 45 साल के प्लंबर पति जेमी (Plumber Husband Jamie) के साथ रहती हैं. विडंबना ये है कि महिला का पति प्लंबर है इसके बावजूद वो पानी से दूर भागती है. द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक महिला हफ्ते में सिर्फ 1 बार नहाती है और 1 ही बार डियोड्रेंट (Woman Uses Deodorant once in a week) का भी इस्तेमाल करती है.

हफ्ते में एक दिन नहाने की बताई वजह

महिला ने बताया कि उसके पति ने उसके लिए बेहद खूबसूरत बाथरूम बनाया है. उसमें वो बबल बाथ और लाइटिंग का भी इंतेजाम कर देता है मगर महिला को रोज नहाने में कोई रुचि नहीं आती. नैटेली का मानना है कि इंसानी शरीर खुद से खुद को साफ कर लेता है इसलिए रोज नहाने से कोई फायदा नहीं होता है. अपनी कहानी सुनाते हुए उन्होंने कहा कि जब वो छोटी थीं तब उनकी मां गरीबी के कारण उन्हें हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही नहलाया करती थीं. उनके लंबे बालों को धोना और सुलझाना मुश्किल था इसलिए वो नहाती ही कम थीं. तब से उनकी कम नहाने की आदत पड़ गई है.

पति भी करते हैं इस निर्णय का समर्थन

उन्होंने कहा कि वो हर दिन अपने स्कूल साफ कपड़े पहनकर जाती हैं और कपड़ों में सुगंध छिड़क लेती हैं जिससे उनके कपड़ों से बदबू नहीं आती है. उन्होंने बताया कि वो अपनी कांख और प्राइवेट पार्ट को रोज कॉटन के कपड़े से साफ करती हैं. बाकी शरीर वो हफ्ते में एक ही बार धोती हैं. महिला के पति जेमी भी उनपर दबवा नहीं बनाते जो खुद रोज नहाते हैं. कई बार वो मजाक में कह देते हैं कि नैटेली साबुन का खर्च बचाती हैं. नैटेली ने साल 2006 में जेमी से शादी की थी. उनके पहले रिलेशनशिप से एक 27 साल का बेटा भी है और जेमी अपने सौतेले बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं.

