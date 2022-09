सोफे से गिरने लगी छोटी बच्ची, भाई की तत्परता से टल गया हादसा! दिल जीत लेगा वीडियो

छोटे बच्चे जब बड़े भाई या बहन बनते हैं तो वो अपने से छोटों का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर बड़े होने की भावना जन्म लेती है. ऐसे में एक बड़ा भाई या बड़ी बहन जिस तरह अपने छोटे भाई या बहन की रक्षा करता है, उतना शयाद कोई नहीं कर सकता. हाल ही में एक वीडियो वायरल (brother save baby sister from falling video) हो रहा है जिसमें एक बड़े भाई की तत्परता के कारण उसकी बहन को चोट लगने से बच गई. बड़ा भाई खुद भी इतना छोटा है कि उसके द्वारा किया गया ये कमाल आपको हैरान कर देगा.

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (kid save baby sister from falling video) शेयर किया गया है जो लोगों को बहुत चौंका रहा है. इस वीडियो में दो छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं मगर उनमें से जो बड़ा है उसने बड़े भाई होने का ऐसा फर्ज निभाया है कि हर कोई उसे देखकर दंग है और उसकी तारीफ कर रहा है.

This little boy quickly saved his baby sister from falling off the couch.. 🙏 pic.twitter.com/nu2DIV5Pgm

— Buitengebieden (@buitengebieden) September 1, 2022