बर्थडे पर भाइयों ने दिया ऐसा सरप्राइज कि इमोशनल हो गया शख्स, वीडियो देखकर आ जाएंगे आंसू

इंसान के लिए परिवार कितना जरूरी होता है इस बात का अंदाजा तभी लगता है जब आप त्योहारों या खास मौकों पर अकेले हों और आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए कोई ना हो. फैमिली सिर्फ हमारे अच्छे वक्त में ही नहीं, बुरे वक्त में भी साथ रहती है. जब अचानक से परिवार से हमें सरप्राइज मिल जाए तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है. हाल ही में एक शख्स को ऐसा ही अनुभव हुआ जब उसके भाइयों ने उसे सरप्राइज (Brothers surprised man emotional video) दिया. सोशल मीडिया पर शख्स से जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है.

‘GoodNewsCorrespondent’ नाम के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किए गए इस वीडियो में एक शख्स घर का दरवाजा जैसे ही खोलता है वैसे ही सामने खड़े लोगों को देखकर दंग हो जाता है. वो उन्हें देखते ही इतना खुश हो जाता है कि सिर पकड़ कर जमीन पर लेट जाता है. सामने खड़े लोग उसे आकर गले लगाते हैं. वीडियो के कैप्शन के अनुसार इस शख्स का 60वां जन्मदिन रहता है और उसके बर्थडे के मौके पर मैसेच्यूसेट्स से फ्लोरिडा (Brothers surprise man on birthday video) उसके भाई उससे मिलने आते हैं.

SURPRISE!!!

His brothers flew from Massachusetts to Florida to surprise him for his 60th birthday!

His daughter posted a sweet follow up video of him tearing up as he read the comments people left on TikTok.

