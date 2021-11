Viral Video: अहमदाबाद में शख्स ने बनाया अजीबगोरीब ब्राउनी पान, वीडियो देखकर लोगों को आ गई उल्टी!

दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अजीबोगरीब डिशेज (Weird Dishes) बनाने का शौक होता है. वो खाने में नए-नए तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. पिछले दिनों इन एक्सपेरिमेंट से जुड़े कई वीडियोज वायरल (Dishes experiment viral video) हुए थे. अब एक नया वीडियो चर्चा में है जिसमें एक शख्स खास तरह का पान (brownie paan viral video) बना रहा है. ये पान सबसे इतना अलग है कि इस वीडियो को देखकर लोगों को उल्टी आ जा रही है.

ट्विटर यूजर रमन (@Dhuandhaar) ने हाल ही में एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जा रही हैं. वीडियो में एक शख्स पान बना रहा है मगर ये आम तरह के पान से काफी अलग है क्योंकि ये ब्राउनी पान है. वीडियो में शख्स पहले गर्म बरतन में चॉकलेट डालता है और फिर उसपर बड़े सा ब्राउनी रख देता है. ब्राउनी पर आइसक्रीम डालने के बाद लोगों को लगता है कि वो चॉकलेट आइसक्रीम और ब्राउनी मिलाकर कुछ बना रहा है. लेकिन तभी शख्स आइस्क्रीम के ऊपर पान रख देता है.

Pan and Browny Combo. Only from Ahmedabad, Gujarat. 👍🏽👍🏽 pic.twitter.com/ggXwGURFS1

