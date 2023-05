बेटी से हुआ झगड़ा, मां ने बेरहमी से की हत्या! कहानी उस महिला की जिसे मिली उसके अपराध जितनी भयानक सजा!

इतिहास में कई ऐसे हत्यारे हैं जिनके द्वारा किए अपराध किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं. ऐसी ही एक महिला अमेरिका में थी मार्था प्लेस (Martha Place) जिसने 1898 में अपनी सौतेली बेटी को बेरहमी से मार डाला था. मार्था अपने अपराध के लिए जितनी ज्यादा चर्चा में रही, उससे कहीं ज्यादा चर्चा उसकी सजा पर हुई. मार्था अमेरिका में पहली ऐसी महिला (First Woman To Die In Electric Chair) बनी जिसे बिजली के झटके देने वाली कुर्सी पर बैठाकर मौत की सजा दी गई. आज हम उसी मार्था प्लेस की कहानी (Woman throw acid on stepdaughter) आपको गहराई से सुनाने जा रहे हैं.

न्यूज18 हिन्दी की सीरीज ‘Brutal Women Series’ के तहत आज हम बात कर रहे हैं, अमेरिकी की “Brooklyn Murderess” की जिसने सौतेली बेटी को मार डाला. ऑल दैट्स इंट्रेस्टिंग वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार मार्था का जन्म 18 सितंबर 1849 को हुआ था और उसका बचपन न्यू जर्सी में बीता. उसकी शादी हुई, एक बेटा भी हुआ पर उसके पति ने दोनों को छोड़ दिया और बाद में उसकी मौत हो गई. मजबूरी में मार्था ने अपने बेटे को गोद लेने के लिए छोड़ दिया. इसके बाद वो ब्रुकलिन में विलियम प्लेस नाम के शख्स के घर पर हाउसकीपर बन गई. विलियम को मार्था पसंद आई और दोनों ने शादी कर ली.

कर दी बेटी की हत्या

विलियम की एक बेटी थी, जिसका नाम था ईडा. जैसे-जैसे ईडा बड़ी हो रही थी, मार्था उससे नफरत करने लगी थी क्योंकि, विलियम, अपनी बेटी ईडा को बहुत पसंद करता था और मार्था से ज्यादा वक्त उसके साथ बिताता था. इस बात से मार्था काफी चिढ़ती थी. एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मार्था ने गुस्से में अपनी सौतेली बेटी की हत्या कर दी. 7 फरवरी 1898 का दिन था और ईडा 17 साल की हो चुकी थी. मार्था और विलियम में कुछ बहस हुई और ईडा ने अपने पिता का साइड ले लिया. इसके अलावा उसने मार्था से काफी बदतमीजी से बात की, जब मार्था उसके कमरे में उससे बात करने गई. इस बात से मार्था का खून खौल उठा. जैसे ही विलियम घर के बाहर निकला, मार्था ने, पति के डेस्क पर रखा एसिड उठाया और ईडा के चेहरे पर फेंक दिया. मार्था ने पुलिस को बताया कि एसिड फेंककर वो वहां से चली गई, पर पोस्टमॉर्टेम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मार्था ने तकिया या कोई कंबल ईडा के मुंह पर डालकर उसका दम घोंट दिया होगा जिससे वो मर गई.

मार्था पहली ऐसी महिला बनी जिसे इलेक्ट्रिक चेयर के जरिए मौत की सजा दी गई. (फोटो: Twitter/@MarlieWasserman, @RenaeLuvsMovies)

पति पर भी किया जानलेवा हमला

इसके बाद मार्था ने घर से एक कुल्हाड़ी और पति का इंतेजार करने लगी. वो जानती थी कि जब पति आएगा तो उसकी खबर लेगा. जैसे ही विलियम आया, मार्था ने उसके ऊपर भी हमला कर दिया और वो बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद मार्था किचेन में गई और अपनी जान लेने की योजना बनाने लगी कि तब तक वहां पुलिस आ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया. उस दौर के पत्रकारों और अखबारों ने बढ़चढ़कर इस मामले को कवर किया और मार्था से जुड़ी एक-एक चीज, जनता को बताई.

मिली मौत की सजा

कोर्ट में मार्था का केस चला और कानून की नजरों में वो दोषी करार हुई. उसे उसके अपराध के बराबर ही खतरनाक सजा दी जानी थी. पति ने मार्था के खिलाफ कोर्ट में बयान भी दिया. इस वजह से ऐसी सजा को चुना गया, जो सिर्फ मर्दों को ही दी गई थी, औरतों को नहीं. महिला को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर मौत की सजा देने का आदेश दिया गया. 20 मार्च 1899 को उसे सजा मिली और 49 साल की उम्र में मार्था की मौत हो गई. इस तरह वो अमेरिकी की पहली ऐसी महिला बनी जिसे इलेक्ट्रिक चेयर से मारा गया.

