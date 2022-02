Budget 2022: ये है वो शख्स जिसने बनाया था भारत का पहला बजट! देश में इनकम टैक्स किया था शुरू

लोगों को देश के बजट (Budget) से बहुत उम्मीदें रहती हैं. अमीर हो या गरीब, मध्यम वर्ग हो या किसान, हर कोई जानना चाहता है कि सरकार ने उनके लिए बजट में क्या कुछ खास रखा है. आज बजट 2022 (Budget 2022) संसद में पेश किया जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारण (Nirmala Sitharaman) ने बजट के मुख्य बिंदुओं को देश के सामने रखा है. पर क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला बजट (Who made India’s first budget?) किसने बनाया था? यही वो शख्स है जिसने देश में इनकम टैक्स (Founder of Income tax) की शुरुआत की थी.

हम बात कर रहे हैं स्कॉटलैंड के व्यापारी और अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन (James Wilson) की. जेम्स विल्सन, साप्ताहिक अखबार और पत्रिका द इकोनॉमिस्ट और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के फाउंडर थे. उन्होंने ही साल 1860 में भारत का पहला बजट (First budget of India) बनाया था. आपको जानकर हैरानी होगी कि जेम्स विल्सन एक हैट यानी टोपी बनाने वाले व्यापारी थे. धीरे-धीरे उन्होंने अपने आर्थिक ज्ञान को बढ़ाया और वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग के काउंसिल में फाइनैंस मेंबर के पद पर भारत में नियुक्त हुए थे. वो ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे और ब्रिटेन के ट्रेजरी विभाग के फाइनैंस सेक्रेटरी भी थे.

आर्थिक दबाव से निकालने के लिए भेजा गया था भारत

विल्सन साल 1859 में पहली बार भारत आए थे. आजादी की पहली लड़ाई के बाद अंग्रेजों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा था. मिलिट्री पर ज्यादा पैसे खर्च करने के चलते सरकार की संपत्ति खत्म होती जा रही थी, जिससे उसका कर्ज भी बढ़ता जा रहा था. विल्सन को बाजार की बहुत समझ थी. इस वजह से उन्हें भारत में ब्रिटिश राज की आर्थिक समस्याओं को सुझाने के लिए भेजा गया था. सेना और राजनीति के कारण हुए उथल-पुथल के बाद विल्सन ने देश में इंग्लिश मॉडल का इस्तेमाल कर भारत का पहला वित्तीय बजट बनाया था.

शुरू किया था इनकम टैक्स

आपको बता दें कि जेम्स विल्सन को ही भारत में इनकम टैक्स (James Wilson introduced Income Tax) शुरू करने का श्रेय जाता है. इस टैक्स के शुरू होने से उस दौरान देश में काफी विवाद खड़ा हुआ था. इनकम टैक्स एक्ट आने के बाद जमींदारों और अन्य व्यापारियों को इस टैक्स से काफी समस्या खड़ी हुई थी. उन्होंने इस टैक्स का तर्क उस वक्त ये दिया था कि ब्रिटिश सरकार में भारतीयों को एक सुरक्षित वातावरण दिया जा रहा है तो ये टैक्स उसके बदले में सिर्फ एक छोटी सी फीस है.

