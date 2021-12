भैंस ने अपनी सींघ से बचा ली कछुए की जान! खुशी से चिल्लाने लगे पास खड़े लोग, देखें Viral Video

इंसान कभी भी जानवरों की भावनाओं को उस तरह नहीं समझ पाएगा जैसा वो समझाना चाहते हैं. मगर एक जानवर दूसरे जानवर के भावों को काफी अच्छे से समझ लेता है. सोशल मीडिया जानवरों के ऐसे वीडियोज (Animal Videos) से भरा हुआ है. जानवरों के बीच के गहरे प्यार को दर्शाता एक और वीडियो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है. वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे एक भैंस, कछुए की जान (buffalo Saves Tortoise Video) बचाती है.

इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी सुशांत नंदा (Sushant Nanda) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर वो अजब-गजब वीडियोज (Weird and Amazing Videos of Animals) को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं जो जानवरों और पर्यावरण से जुड़े होते हैं. हाल ही में उन्होंने ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक भैंस कछुए की जान बचाती दिख रही है. वीडियो को काफी दूसरे से शेयर किया गया है और सुशांत नंदा ने अपने पोस्ट से ये साफ भी किया है कि वीडियो के साथ लिखी जानकारी वही है जो उन्हें कहीं से मिली है. यानी वीडियो की विश्वस्नियता की जांच नहीं हो सकी है.

Everyone can be kind…

Buffalo saving a tortoise by turning it around 💕

(As shared) pic.twitter.com/Qs4mk8A2K8

