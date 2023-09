Massive bull seen riding in car: अमेरिका के एक हाईवे पर एक शख्स विशाल सांड को कार में बिठाकर ड्राइव करते दिखा. वह सांड काले और सफेद रंग था और उसके सींग बहुत बड़े थे. जब लोगों ने उस शख्स को सांड को कार में ले जाते हुए देखा तो वे अचंभित रह गए. उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस ने आरोपी शख्स को पकड़ लिया. हालांकि, बाद में पुलिस ने उस शख्स को चेतावनी देकर छोड़ दिया.

हैरान कर देने वाली यह घटना अमेरिका के नेब्रास्का इलाके की है. अब इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे उस शख्स ने अपने कार को मॉडिफाइड करके उसमें सांड को बिठाया था. उसने अपनी कार को ऐसे डिजाइन करवाया था कि उसमें सांड एकदम फीट बैठ सके. सांड का मुंह और बड़े सींग कार से बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे थे.

डेलीस्टार की रिपोर्ट के अनुसार, सांड को बिठाकर कार चलाने वाले शख्स की पहचान ली मेयर के रूप में सामने आई है. वह नेब्रास्का के नेलीघ इलाके का रहने वाला है. उसके सांड का नाम ‘हाउडी डूडी’ बताया गया है. 30 अगस्त को सुबह लगभग 10 बजे जब ली मेयर रूट 275 पर ईस्ट की ओर जा रहा था, तब किसी ने इस विचित्र दृश्य को देख कर नॉरफॉक पुलिस डिवीजन को कॉल कर दिया.

Bullish? 😳 – Nebraska police pulled over a man for driving with huge bull in passenger seat

🗞️Follow for more content🗞️ pic.twitter.com/E5ZqwSENOl

— Old News is So Exciting (@OldNews420) August 31, 2023