Viral Video: बस में घुसकर चुराने लगा महिला का पर्स, ड्राइवर की वजह से पकड़ा गया चोर! मांगने लगा माफी

जुर्म को रोकने के लिए जरूरी नहीं कि आप पुलिस या सुरक्षाबल में ही तैनात हों या फिर कोई सुपरहीरो हों जो अपनी शक्तियों से जुर्म पर काबू पा ले. अगर आप सजग हैं और हिम्मती हैं तो किसी के साथ होने वाले जुर्म को आसानी से रोक सकते हैं. इस बात का सबूत एक बस ड्राइवर (Bus driver caught thief viral video) ने दिया है जिसने गाड़ी चलाते-चलाते बस के अंदर घुसे एक चोर को दबोच लिया और उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया. उस शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है. आपको बता दें कि ये एक वायरल वीडियो है, इस वजह से न्यूज18 हिन्दी इसके सच होने का दावा नहीं करता है.

ट्विटर अकाउंट @crazyclipsonly पर हाल ही में एक वीडियो (Thief stuck in bus door viral video) पोस्ट किया गया है जिसमें सीसीटीवी कैमरा से बस (Bus driver thief video) के अंदर का दृश्य देखने को मिल रहा है. बस के अंदर चोरी की घटना होती है पर ड्राइवर अपनी समझदारी से चोरी को सफल नहीं होता और चोर को भी धरदबोचता है. आपको देखकर हैरत होगी कि कैसे बिना गाड़ी को रोके या ड्राइविंग से अपना ध्यान हटाए, ड्राइवर ने चोर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

