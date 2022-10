VIDEO: पहाड़ पर ड्राइवर ने ऐसे चलाई बस कि लोगों की निकल गई चीख! यूजर्स ने किया फेक होने का दावा

अगर किसी को लगता है कि वो बहुत काबिल ड्राइवर बन चुका है तो उसे एक बाहर पहाड़ों पर जरूर गाड़ी चलानी चाहिए. सांप के आकार वाले रास्तों पर टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों ही चलाना बहुत मुश्किल होता है. अंधे मोड़ों पर जब गाड़ी को अचानक घुमाना पड़े तो मुंह सूख जाता है. गाड़ी जितनी छोटी होती है, पहाड़ी रास्तों पर उसकी हैंडलिंग भी उतनी ही आसान होती है. इसी वजह से पहाड़ों पर बस यात्रा बेहद चुनौतीपूर्ण होती है. एक तो यात्रा इतनी कठिन, ऊपर से ड्राइवरों (dangerous driving by bus driver) के चलाने का खराब तरीका, इससे यात्रियों के लिए यात्रा खौफनाक हो जाती है.

Uhm….ding ding ding ding ! Next stop please pic.twitter.com/ioRZGmOF9j



इन दिनों एक वीडियो वायरल (bus driver driving on mountain video) हो रहा है जिसमें नजर आ रहा है कि कई बार बस ड्राइवर कितनी बुरी तरह से ड्राइविंग (driving bus on mountain video) करते हैं. ट्विटर अकाउंट @UOldguy पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक बस ड्राइवर की डरावनी ड्राइविंग नजर आ रही है. आपको बता दें कि ये एक वायरल वीडियो है इसलिए न्यूज18 हिन्दी इसके सच होने का दावा नहीं करता.

Nah. That is edited video.

This is the real video. Much slower and no panic voice. https://t.co/sSQ4NiFe86

— Aye (@ArfianAye) October 20, 2022