लकड़ियों के बीच बैठा है सांप, क्या आपको आया नजर? छुपने का ऐसा तरीका देखकर रह जाएंगे दंग

प्रकृति ने धरती पर हर जीव को सुरक्षित रहने के लिए और जीवित बचे रहने के लिए कई ऐसे हुनर दिए हैं जिनकी मदद से वो इस धरती पर अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं. बचाव के इन तरीकों में सबसे खास होता है उनके शरीर की बनावट. कई जीवों का शरीर और रंग उन्हें छुपने में मदद करता है तो कई अपने आकार या रंग के चलते अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं. हाल ही में एक सांप (Can you spot snake on forest floor photo) की बनावट ने सभी को हैरान किया जो किसी डंडी की तरह लग रह है.

इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी परवीन कासवान (Parveen Kaswan, IFS) अक्सर जानवरों से जुड़े चौंकाने वाले वीडियोज और फोटोज पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक फोटो (Snake camouflage level) शेयर की है जिसमें कई लकड़ियां, पत्थर (spot snake among twigs and stone) और कुछ पत्ते जमीन पर पड़े नजर आ रहा है. देखने से तो लग रहा है कि ये किसी जंगली इलाके की खींची गई फोटो है मगर इसमें एक और खास चीज है जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा.

Camouflage level !! So what do you see. pic.twitter.com/4yA76ilbe9 — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) August 13, 2022



लकड़ियों के बीच नजर आया सांप?

फोटो में खास चीज है एक सांप. क्या आप अभी तक उसे खोज पाए? अगर हां, तो वाकई आपकी नजरें बहुत तेज हैं लेकिन अगर आप नहीं खोज पाए तो चलिए हम आपको बताते हैं. अगर आप फोटो के बीचोंबीच देखेंगे तो पत्थर और लकड़ी पर आपको गोल आकार में एक सांप नजर आएगा. उसकी पूंछ फोटो की निचली तरफ है और मूंह ऊपर की तरह. एक बार को आप उसका शरीर तो पहचान लेंगे मगर उसका सिर लकड़ी के साथ इस तरह से मिल गया है कि वो समझ में ही नहीं आ रहा है. परवीन ने एक दूसरे ट्वीट में बताया कि इस सांप को मॉक वाइपर कहते हैं. ये ज्यादा जहरीले नहीं होते मगर छलावरण की शक्ति इनमें कमाल की होती है.

फोटो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस फोटो को 3 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने बताया कि कई सांप छलावरण नहीं कर पाते. उनकी चमड़ी पर अलग-अलग तरह का डिजाइन होता है. एक शख्स ने पूछा कि क्या इसका जहर इंसानों को मारने में सक्षम होता है, तो जवाब में एक व्यक्ति ने बताया कि जहर से इंसान को हल्का दर्द या फिर रैश हो सकता है मगर मौत नहीं होगी. ये सांप मेंढक या छिपकलियां खाता है.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news