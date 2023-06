दुनिया का पहला देश जहां सिगरेट पर लिखी होगी 'मौत'! आखिरी कश तक लगेगा डर, सरकार ने खोजा तरीका

“सिगरेट पीना स्वास्थ के लिए हानीकारक होता है”, “सिगरेट पीने से कैंसर होता है”, ऐसी चेतावनियां आपने फिल्में शुरू होने से पहले सुनी होंगी. फेमस एक्टर्स को साइकिल चलाते हुए सिगरेट छोड़ने की नसीहत देते हुए सुना होगा और सिगरेट के डिब्बों पर भी ‘मौत’ के जिक्र के बारे में पढ़ा होगा. लोगों को सिगरेट के बारे में जागरूक करने के लिए सरकार उसके डिब्बे (World’s first country to put health warnings on cigarettes) पर चेतावनी लिख देती है जो ये बताती है कि सिगरेट पीने से मौत हो सकती है! पर डिब्बे से बाहर निकालते ही चेतावनी का डर खत्म हो जाता है. पर अब एक देश ने लोगों को सचेत करने के लिए उन्हें आखिरी कश तक डराने की योजना बना ली है.

इन दिनों कनाडा काफी चर्चा में है. अपने सुहाने मौसम या किसी डिफेंस डील की वजह से नहीं, बल्कि सिगरेट को लेकर. कनाडा, दुनिया का पहले ऐसा देश बनने वाला है जो सिगरेट के ऊपर भी मौत से जुड़ी चेतावनी लिखेगा. भारत समेत कई देशों में सिगरेट के डिब्बों के ऊपर ये चेतावनी लिखी होती है जिसमें बताया जाता है कि सिगरेट पीना कितना हानीकारक है. भारत में कैंसर पीड़ितों के मुंह और गले तक की फोटो डिब्बे पर लगा दी जाती है. ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे लोग उन तस्वीरों या चेतावनियों को पढ़कर सिगरेट पीना छोड़ दें.

कनाडा में ये नियम इस साल अगस्त से लागू होगा. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

सिगरेट पर लिखी होगी चेतावनी

पर डिब्बा खुलते ही, सारी चेतावनी धुएं में उड़ जाती है. कई लोग डिब्बा कूड़े में फेंक देते हैं और सिगरेट को अपने खूबसूरत सिगरेट केस में रख लेते हैं. पर अब कनाडा में ऐसा करने के बावजूद लोगों के मन से मरने का डर नहीं खत्म होगा क्योंकि अब वहां लोगों को आखिरी कश तक ये बताया जाएगा कि वो सिगरेट पीने से मर सकते हैं. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में सिगरेट के ऊपर ये चेतावनी लिखी रहेगी. सरकार की ओर से बीते बुधवार को इसकी सूचना दी गई है.

चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा कानून को लागू

Tobacco Products Appearance, Packaging and Labelling Regulations नाम से ये नियम लाया जा रहा है जो सरकार की ओर से पहले होगी जिससे लोगों को सिगरेट से दूरी बनाने में मदद मिल सके. सरकार का लक्ष्य है कि वो 2035 तक सिगरेट पीने वालों की संख्या में 5 फीसदी तक कमी लाना चाहती है. ये कानून उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बनाया गया है. ये नियम 1 अगस्त 2023 से लागू होगा पर इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. जो दुकानदार तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट पैकेज बेचते हैं, उन्हें अप्रैल 2024 तक सिगरेट पर ये चेतावनी छपवानी होगी. किंग साइज सिगरेट पर जुलाई 2024 के अंत तक चेतावनी छपवानी जरूरी होगी और साधारण सिगरेट और अन्य सामान बेचने वाले दुकानदारों को अप्रैल 2025 तक इसे लागू करना पड़ेगा.

