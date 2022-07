VIDEO: क्लास के आखिरी दिन टीचर ने बच्चों को गिफ्ट किए कीमती जूते, छात्रों ने कलर कर दिया कमाल का लुक

बच्चों के लिए स्कूल का माहौल अच्छा बनाना हर टीचर की जिम्मेदारी होती है. तभी बच्चे स्कूल आना पसंद करते हैं. इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए एक स्कूल टीचर (teacher gift shoes to students) ने अपने क्लास के बच्चों को खास तोहफा दिया जिसे पाकर वो सभी बहुत खुश थे. इस तरह उन्होंने बच्चों की क्लास के आखिरी दिन (teacher gift shoes on last day of class) को यादगार बनाया और उनके सपने को भी पूरा किया.

स्टेफनी (Stephanie) नाम की एक महिला कनाडा के टोरॉन्टो (Toronto, Canada) में दूसरी और तीसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाती है. उनका मानना है कि बच्चों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी सीख पढ़ाई के माध्यम से दे जिससे वो आगे चलकर जिम्मेदार नागरिक बनें. स्टेफनी ने बताया कि उनके क्लास के बच्चों का क्लास में आखिरी दिन था. उसके बाद वो अगली क्लास में जाने वाले थे. इस वजह से उन्होंने क्लास के 22 बच्चों के लिए नाइकी कंपनी के सफेद जूते (teacher gift nike shoes to students) मंगवाए. वो चाहती थीं कि बच्चों के लिए वो दिन यादगार बने.

View this post on Instagram A post shared by Teach In The 6ix (@teachinthe6ix)



टीचर ने भेंट किए जूते

उन्होंने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया जिसमें वो बच्चों को जूते गिफ्ट करते नजर आ रही हैं. मगर उन्होंने जूते यूं ही नहीं दे दिए. बच्चों के साथ एक खास एक्टिविटी भी की. स्टेफनी ने बच्चों से कहा कि वो अपने जूतों को अपने अनुसार डिजाइन करें. जिसके बाद उन्होंने खूबसूरती से जूतों में रंग भरा और अपने लिए सबसे खास बना दिया. उन्होंने कहा कि बच्चे कोरोना के कारण काफी मुश्किलों का सामना कर रहे थे. कई के परिवारों के पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो खर्चे उठा सकें. इस वजह से उन्होंने ये गिफ्ट देने के बारे में सोचा.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो के जरिए स्टेफनी के विचारों के बारे में जानकर लोग बहुत खुश हुए. वीडियो को 90 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि 7 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. कई लोगों ने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि उसे ये वीडियो देखकर इतना अच्छा लगा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए. एक शख्स ने कहा कि गिफ्ट बहुत अच्छा है और बच्चों ने उसे अपने अनुसार रंग कर और भी सुंदर बना दिया. कई लोगों ने स्टेफनी को सबसे अच्छी टीचर का भी दर्जा दिया है.

