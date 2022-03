दैत्य की तरह हरकतें कर पैसे कमाती है महिला, अजीबोगरीब वीडियोज से 1 महीने में होती है लाखों की आमदनी

दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी बेहद अजीबोगरीब मानसिकता (fetish) होती है. उन्हें विचित्र चीजें पसंद आती हैं. कई बार तो लोगों पर ऐसी सनक सवार होती है कि उन्हें विचित्र चीजें देखना अच्छा लगता है. यही नहीं, वो ऐसी चीजों को देखने के लिए मोटी रकम (Weird ways to earn money) भी देने को तैयार हो जाते हैं. ऐसे ही लोगों की सनक का फायदा एक कनाडा की महिला उठा रही है जो सिर्फ वीडियो में विशाल दैत्य (Canada woman acts like giantess to earn money) की तरह हरकतें करने के रुपये लेती है.

33 साल की जेसी स्विच (Jesse Switch) कनाडा में रहती हैं और एडल्ट सब्सक्रिप्शन साइट ओन्लीफैंस (Onlyfans) पर कंटेंट क्रिएटर हैं. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार जेसी ऐसा विचित्र काम करती हैं को लोग उनके बारे में जानकर दंग हो जा रहे हैं. जैसी एक प्लस साइज मॉडल और एंडल्ट कंटेंट क्रिएटर (Adult content creator) हैं मगर उनके वीडियोज सिर्फ एडल्ट क्लिप्स नहीं होती हैं. ब्लिक वो अपने वीडियोज में कुछ ऐसा करती हैं कि लोग उन्हें मोटी रकम देने को तैयार हो जाते हैं.

महिला वीडियोज में छोटे इंसानी खिलौनों को कुचलती हुई नजर आती है. (फोटो: Instagram/@jesse.switch.irl)

दैत्य जैसी हरकतें कर पैसे कमाती है महिला

रिपोर्ट के अनुसार जेसी वीडियोज में दैत्य (Woman act like huge giant in videos) की नकल करती हैं. वो अपने फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर उसे जमीन पर रख देती हैं और उसके सामने चलते हुए आती हैं. फोन को जमीन पर रखने से वो बेहद विशाल लगने लगती हैं. वो अपनी हरकतें भी स्लो-मोशन में करती हैं जिससे उसे देखकर लोगों को बड़े दैत्या जा अनुभव मेहसूस हो. यही नहीं, वो बेहद छोटे इंसानी पुतलों को पैर से या अपने शरीर से मसलते हुए भी वीडियो में दिखाती हैं. कभी वो मोबाईल पर बैठ जाती हैं तो कभी पुतलों को चबाने लगती हैं.

1 महीने में 38 लाख रुपये तक की कमाई करती है महिला

उनका कहना है कि जिन लोगों को विशाल महिलाओं को देखना पसंद है, वो दैत्य रूप में उन्हें देखकर काफी इंप्रेस होते हैं. वो चाहते हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही हो, इसलिए वो पुतलों की जगह खुद को इमैजिन करने लगते हैं. कोरोना महामारी से पहले जेसी एक वेयरहाउस में काम करती थीं मगर नौकरी छोड़कर उन्होंने ओन्लीफैंस पर काम करना शुरू कर दिया. अब वो एक दिन में 12 घंटे काम करती हैं और एक महीने में 38 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई सिर्फ इन विचित्र वीडियोज को बनाकर करती हैं.

