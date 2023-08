महिला ने बताया जवान दिखने का सस्ता तरीका, महंगी सर्जरी से मिलेगा छुटकारा! उम्र छुपाने का है कारगर उपाय

उम्र बढ़ने के बाद चेहरे पर झुर्रियां आना, या फिर चेहरे की स्किन का लटक जाना एक आम प्रक्रिया है. पर बहुत से लोग उम्र के इस पड़ाव को अपनाना नहीं चाहते. वो बूढ़े नहीं दिखना चाहते, इस वजह से चेहरे पर महंगे ट्रीटमेंट करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं जिससे उनका चेहरा, युवाओं की तरह कसा हुआ नजर आए. अगर आप भी ऐसे ही व्यक्ति हैं, तो जवान (How to look young) दिखने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. इन दिनों कनाडा की एक महिला (Canada woman makeup technique) चर्चा में है, जो लोगों को बढ़ती उम्र छुपाने का गजब तरीका बता रही है. इसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कनाडा की रहने वाली 28 साल की क्लोई वॉटर्स (Chloe Waters) एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं जो मेकअप करने के अजीबोगरीब ट्रिक्स (Makeup tricks) बताती रहती हैं. इंस्टाग्राम पर भी उनके डेढ़ लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अचानक ही, अपनी उम्र से कम की दिखने लगती हैं. उनका चेहरा बदला हुआ लगने लगता है और ये सब सिर्फ एक फेस टेप की वजह से होता नजर आ रहा है. महिला ने दूसरों को सलाह दी है कि वो भी बिना महंगी सर्जरी (anti ageing hack without surgery) या ट्रीटमेंट कराए भी अपने चेहरे से जवान लग सकते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Chloe Waters (@chloewaterzz)



फेस टेप से किया कमाल

इंस्टाग्राम पर भी क्लोई ने ये वीडियोज पोस्ट किए हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि लोग उनके वीडियोज पर शक करते हैं और उसे फिल्टर या वीडियो एडिटिंग का कमाल बताते हैं. उनका कहना है कि वो वीडियोज को एडिट करती हैं, जिससे चेहरा अलग नजर आए. इसी बात को गलत साबित करने के लिए क्लोई, एक-दो नहीं, फेस टेप से जुड़े दर्जनों वीडियोज पोस्ट कर चुकी हैं. एक वीडियो में उन्होंने बताया कि ये फेस टेप सिर्फ 16 पाउंड (1600 रुपये) के आते हैं. वो इस वीडियो में फेस टेप को अपने चेहरे पर चिपकाती नजर आ रही हैं. जैसे ही वो चेहरे पर टेप चिपकाती हैं, उनकी स्किन पीछे की ओर खिंच जाती है और इस तरह वो जवान दिखने लगती हैं.

लोग बता रहे वीडियो को फर्जी!

उनके ये तमाम वीडियोज लाखों में व्यूज हासिल करते हैं. मई में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसे 11 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इस वीडियो में वो फेस टेप लगाती दिख रही हैं. कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा- “कोई कह दो कि ये वीडियो एडिटिंग है, जिससे मैं चैन से सो सकूं!” एक ने कहा कि ये सिर्फ एक फिल्टर है, उसकी नाक बदल जा रही है. एक ने कहा कि उसने कई बार इस वीडियो को देख लिया है पर वो कहीं से भी असली नहीं लग रहा है.

