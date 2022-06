हवा में 'उड़ने' लगी कार और सीधे पेड़ पर कर गई लैंड! रोंगटे खड़े कर देगा सड़क हादसे का ये वीडियो

अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि सड़क हादसे हमेशा सामने वाले की गलती की वजह से होते हैं. यानी कोई अपनी गलती नहीं मानना चाहता और दूसरों पर इल्जाम थोप देता है. सड़क पर अगर ध्यान से ना चला जाए तो दूसरों की क्या, अपनी ही गलती के चलते इतने भयानक हादसे हो जाते हैं कि उनके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है. इसी तरह की एक दुर्घटना (Road accident viral video) का वीडियो इन दिनों चर्चा में है जिसमें एक कार हवा में ‘उड़ने’ लगी.

ट्विटर अकाउंट @clownabsolute1 अजब-गजब वीडियोज के लिए फेमस है. इसमें ऐसे वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं. इन दिनों एक वीडियो इस अकाउंट पर शेयर किया गया है जिसमें एक सड़क हादसे (Car crash into tree video) का नजारा दिखाई दे रहा है. ये एक सीसीटीवी कैमरे (Road accident CCTV video) से रिकॉर्ड किया वीडियो है इस वजह से कैमरे के रेंज से बाहर का दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है. ऐसे में ये बता पाना मुश्किल है कि हादसा हुआ कैसे, सिर्फ उसका अंजाम देखने को मिल रहा है.

*5 mins earlier*

‘Phwoar! Dave, I tell you what, this car is a flying machine!’

No, no it is not. pic.twitter.com/d9PBjxCPnT

— You Absolute Clown (@clownabsolute1) June 25, 2022