दुकान के बाहर जमीन पर सोई थी महिलाएं, शख्स ने चेहरे पर चढ़ा दी कार! देखें खौफनाक Video का अंजाम

हादसे कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं, इसलिए इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपना ध्यान खुद रखे. कई बार गाड़ी चलाते वक्त हादसे हो जाते हैं. आपको लगेगा कि एक्सिडेंट सिर्फ तेज गाड़ी चलाने की वजह से ही हो सकते हैं, मगर बहुत बार ऐसा हुआ है कि धीमी गति से गाड़ी चलाने पर भी लापरवाही के चलते हादसे हो जाते हैं. ऐसी ही एक घटना एक वायरल वीडियो (car ran over woman video) में देखने को मिल रही है जिसमें एक एक शख्स महिलाओं के सिर पर कार चढ़ा देता है.

ट्विटर अकाउंट @crazyclipsonly पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो वायरल हो रहा है. इस वीडियो (accident video) में एक कार चालक, महिलाओं (car ran over woman’s head video) के ऊपर गाड़ी चढ़ाता नजर आ रहा है. आपने देखा होगा कि गरीब लोग अक्सर दुकानों के बाहर ही जमीन पर सो जाते हैं. इस वीडियो में भी ऐसा ही दिख रहा है. दो औरतें जमीन पर प्लास्टिक की चादर बिछाकर सो रही हैं.

