VIDEO: डोरी से खोल दिया कार का लॉक, नहीं करनी पड़ी तोड़फोड़, लोगों ने कहा- 'चोरी के नए तरीके मत सिखाओ!'

आज के वक्त में कार खरीदना लोगों के लिए काफी आसान हो गया है. थोड़े से रुपये डाउनपेमेंट करने के बाद लोग गाड़ी घर ले आते हैं और फिर किश्तों में बाकी की रकम अदा कर देते हैं. गाड़ियां बढ़ने से उनकी चोरियां भी बढ़ने लगी हैं. चोर ऐसे-ऐसे तरीके इजाद करने लगे हैं जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं पर इन दिनों कार की चोरी का ऐसा तरीका वायरल (car lock open with thread video) हो रहा है जो किसी को भी दंग कर देगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक महीन डोरी से लोग कार का लॉक खोलते नजर आ रहे हैं.

कार मालिक अपनी गाड़ी (how to open car locks) की सुरक्षा के लिए क्या कुछ नहीं करते. सीसीटीवी कैमरे लगा देते हैं, अलग-अलग प्रकार के सायरन कार में फिट करवा देते हैं, गार्ड्स नियुक्त कर देते हैं पर चोर कोई न कोई नया तरीका लेकर आ जाते हैं और गाड़ी उड़ा ले जाते हैं. इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है वो तमाम तरीकों (car theft techniques video) से अलग है जिनके बारे में आपने पहले सुना होगा. इस वजह से अगर आप कार के मालिक हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देख लेना चाहिए जिससे आप भी अपनी कार की हिफाजत कर सकें.

