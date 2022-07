कार है या चलता-फिरता घर! बिस्तर से लेकर डाइनिंग टेबल तक की है सुविधा, वायरल हो रहा वीडियो

जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, वैसे-वैसे पुरानी चीजों को आधुनिक रंग देकर उसे और भी ज्यादा कमाल का बनाया जा रहा है. कभी हमारे पास लैंडलाइन फोन हुआ करता था. फिर फीचर फोन्स आए और तकनीक में बदलाव होने के साथ अब हम स्मार्टफोन्स चला रहे हैं. ऐसा ही कुछ गाड़ियों के साथ भी हुआ. पुराने जमाने की कार और अब की कारों में जमीन-आसमान का फर्क है. अब तो ऐसा लगता है कि कारों को भी चलता-फिरता घर बना दिया गया है. इस बात का सबूत आपको एक वायरल वीडियो (Home like car viral video) में देखने को मिलेगा.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज शेयर किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक ऐसा वीडियो (hi-tech car video) पोस्ट किया गया है जो आपको दंग कर देगा. इसमें एक कार (car with bed, dining table) दिखाई गई है जो अंदर से किसी घर से कम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इतनी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं कि कोई चाहे तो इसी में रात बिता सकता है.

No need for a home if you have this Mercedes-Benz😊

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) July 8, 2022