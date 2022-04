VIDEO: एयपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करते ही दो भागों में बंट गया प्लेन, नजारा देख दंग हुए लोग

प्लेन हादसे (Plane crash) होना नई बात नहीं है मगर प्लेन का दो भागों में बंट जाने जैसा नजारा आमतौर पर रोज देखने को नहीं मिलता. इस वजह से जब ऐसी कोई चीज लोगों को नजर आती है तो वो इसे देखते ही दंग हो जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही कुछ सेंट्रल अमेरिका के देश कोस्टा रीका (Costa Rica plane split in two parts) में देखने को मिला जहां एक प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग की और हावाई पट्टी पर उतरने के कुछ वक्त बाद वो दो भागों में बंट गया.

कोस्टा रीका के जुआन सैनटामारिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Juan Santamaria International Airport) पर हाल ही में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए. इस एयरपोर्ट पर ऐसा हादसा हुआ कि इसे गुरुवार को बंद रखना पड़ गया था. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार डीएचएल (DHL plane accident in Costa Rica) कंपनी का Boeing 757-200 कार्गो एयरक्राफ्ट ने एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की और उसके साथ गंभीर हादसा हो गया.

A DHL plane slid out of control and crashed on the runway of Juan Santa Maria Airport in Costa Rica on Thursday. pic.twitter.com/2DTl8pUaST

— CBS News (@CBSNews) April 8, 2022