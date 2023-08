Viral Video: सड़क पर दिखा जाम, बिना ट्रैफिक लाइट के चौराहे पर चली कारें, क्या आप यहां कर पाएंगे ड्राइविंग?

बड़ा शहर हो या छोटा, भारत में आपको ट्रैफिक जाम लगते कहीं भी दिख सकता है. जाम का सबसे बड़ा कारण है नियमों को ना मानना. ट्रैफिक लाइटों का पालन ना करना. पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही ट्रैफिक जाम लगते हैं या यहीं के लोग बिना नियमों का पालन किए रास्ते पर चलते हैं. इन दिनों एक देश की सड़क का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बिना ट्रैफिक लाइट के एक चौराहा नजर आ रहा है. हैरानी इस बात की है कि ये इतना बिजी चौराहा है, फिर भी वहां ट्रैफिक लाइट (Ethiopia cars move without traffic lights) नहीं है. लोग कहीं भी गाड़ी घुसा दे रहे हैं. ऐसी जगह पर तो सिर्फ एक्सपर्ट ड्राइवर ही ड्राइविंग कर पाएंगे!

इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra video) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो अक्सर ऐसे वीडियोज पोस्ट करते हैं जो हैरान करने वाले होते हैं. हाल ही में उन्होंने ऐसा ही एक वीडियो (Cars on busiest intersection viral video) शेयर किया है जो इथियोपिया का है. इसकी खासियत ये है कि वीडियो में इथियोपिया का एक बेहद भीड़भाड़ वाला चौराहा नजर आ रहा है जहां ट्रैफिक लाइट नहीं लगी है. अब सोचिए की ऐसी जगह गाड़ी चलाने पर क्या नजारा होगा.

Busiest intersection in Ethiopia without traffic lights. No no no. I refuse to let india relinquish the world title for organised chaos! 😊 pic.twitter.com/JMA9j7NuP9

— anand mahindra (@anandmahindra) August 10, 2023