Viral Video: अचानक हिंसक हो गई बिल्ली, मालिक पर ही कर दी हमला, भूखे शेर की तरह लपकी तो भागा शख्स!

पालतू जानवर इंसानों को बहुत प्यारे होते हैं. लोग अपने पालतू जानवरों के लिए जान तक दे सकते हैं. पर कई बार पालतू जानवर न जाने कैसे हिंसक हो जाते हैं. वो हमला करने पर संकोच नहीं करते. पिछले दिनों भारत में पालतू पिटबुल के हमले के काफी चर्चे हुए थे जिसने अपनी मालकिन की ही जान ले ली थी. पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बिल्ली (Cat attack owner viral video) हमला करने पर उतारू है. वो अपने मालिक को ऐसे काटने को भाग रही है जैसे भूखे शेर अपने शिकार पर लपकते हैं.

ट्विटर अकाउंट @crazyclipsonly पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (Cat owner attack video) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक बिल्ली अपने मालिक पर हमला करती दिख रही है. वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया- “बिल्ली के मालिक पर उसकी बिल्ली अचानक बिना किसी उकसावे के हमला कर देती है!”

Cat owner suddenly gets attacked by his cat unprovoked and for no reason 😳 pic.twitter.com/bE4DhOIHol

— Crazy Clips (@crazyclipsonly) July 10, 2023