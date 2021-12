नई दिल्ली. सोशल मीडिया (Social Media) पर आए दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो आपको दिख जाएगा, जिसे आप बार-बार देखना चाहेंगे. एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जिसे देख कर आप खुद को फिट रखने के लिए जिम जाना चाहेंगे. ये वीडियो है एक बल्ली (Cat) की. एक ऐसी बिल्ली जो फिटनेस फ्रिक है. कम से कम इस वीडियो को देख कर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि वो भी अपने बॉडी का ख्याल रखती है.

14 सकेंड के इस वीडियो को देख कर आप हैरान रह जाएंगे. वीडियो किसी जिम का है. सामने एक्सरसाइज करने के लिए कुछ इक्विपमेंट रखे हैं. बिल्ली बड़े आराम से लेटकर पुश अप्स कर रही है. ऐसा लग रहा है कि मानो बिल्ली को पता हो कि पुश अप्स से शरीर के ऊपरी हिस्से मजबूत बनते हैं. उभरती हैं. इस वीडियो को जमकर शेयर किया जा रहा है. लोग लगातार कॉमेंट कर रहे हैं.

This Cat also Knows the Benefits of Exercising..

