VIDEO: बीच रास्ते में बैठी बिल्ली से बच-बचकर यूं निकलते दिखे लोग, टस से मस नहीं हुई कैट!

सिर्फ भारत में ही नहीं, सड़कों पर जानवरों के घूमने की समस्या और भी देशों में होती है. कहीं कुत्ते सड़कों पर टहलते-घूमते दिख जाते हैं तो कहीं बिल्लियां. इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बिल्ली एस्केलेटर (Cat sitting in front on escalator) के सामने, भीड़-भाड़ वाले रास्ते पर बैठी दिख रही है और लगभग सभी स्ट्रे एनिमल्स (stray animals video) की तरह वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रही है.

जानवरों से जुड़े एक ट्विटर अकाउंट पर हाल ही में एक फनी वीडियो (funny animal videos) पोस्ट किया गया है जिसमें एक बिल्ली का अजीबोगरीब रवैया देखने को मिल रहा है. अक्सर लोग जानवरों के सड़क पर घूमने से परेशान रहते हैं मगर ऐसा भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी होता है. वीडियो किसी दूसरे देश का लग रहा है जहां एक बिल्ली (people afraid to see cat sitting on footpath video) अपनी जगह पर बैठ गई तो उठने का नाम नहीं ले रही है.

Go your own way pic.twitter.com/1eeIMJQWPq — Animals Being Jerks (@Animalbelngjerk) July 16, 2022



रास्ते से हटी नहीं बिल्ली

वीडियो में लोग किसी अंडरग्राउंड एस्केलेटर से फुटपाथ पर निकलते दिख रहे हैं. ऐसा लगता है कि जगह काफी भीड़-भाड़ वाली है क्योंकि काफी संख्या में लोग बाहर आ रहे हैं. जैसे ही लोग ऊपर पहुंच रहे हैं, अचानक उनका संतुलन बिगड़ जा रहा है क्योंकि सामने एक बिल्ली बैठी हुई है जो अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही. उसके कारण जो लोग सीढ़ी से ऊपर आ रहे हैं वो डिसबैलेंस हो जा रहे हैं. एक महिला जैसे ही ऊपर चढ़ी वैसे ही सामने बैठी बिल्ली को देककर डर गई. हर कोई उसे पार कर के आगे बढ़ता दिख रहा है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 6 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि 44 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. कई लोगों ने वीडियो पर कमेंट कर प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि उसे बिल्ली को देखकर दया आ रही है क्योंकि बिल्ली डरी हुई दिख रही है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहां जाए. एक शख्स ने दावा किया कि ये वीडियो तुर्की का है और ये बिल्ली महज एक स्ट्रे कैट है जिसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन वहां से गुजर रहा है. एक शख्स ने बताया कि ये इस्तानबुल का वीडियो है क्योंकि वहां बिल्लियां हर जगह हैं.

